Ο Κριστιάνο Ρονάλντο «έπιασε» ένα ρεκόρ που άντεξε 64 χρόνια

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να αψηφά την ποδοσφαιρική λογική. Με τη πρόσφατη ντοπιέτα του απέναντι στην Αλ Αχντούντ, ο Πορτογάλος σταρ έφτασε τα 493 γκολ μετά την ηλικία των 30 ετών, αριθμός που τον φέρνει στην κορυφή της σχετικής λίστας όλων των εποχών.

🚨 Cristiano Ronaldo since 30:



• 582 games.

• 493 goals.

• 105 assists.





Το συγκεκριμένο ρεκόρ ανήκε μέχρι χθες αποκλειστικά στον Ρόνι Ρουκ, ο οποίος είχε επίσης σκοράρει 493 γκολ μετά τα 30 και κρατούσε μόνος του την πρωτιά από το 1961. Για περισσότερες από έξι δεκαετίες, κανείς δεν είχε καταφέρει να φτάσει αυτό το ορόσημο, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της επίδοσης του Ρονάλντο στη σύγχρονη εποχή.

Η σύγκριση γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κανείς τη διάρκεια. Ο Ρονάλντο είχε σκοράρει 463 γκολ πριν κλείσει τα 30, ενώ μετά το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο ξεπέρασε τον ίδιο του τον εαυτό σε παραγωγικότητα, σκοράροντας περισσότερο όσο μεγαλώνει.

Ο Ρουκ, από την πλευρά του, αγωνίστηκε σε διαφορετικές εποχές και συνθήκες, παίζοντας ποδόσφαιρο μέχρι σχεδόν τα 50 του χρόνια, με θητείες σε συλλόγους όπως η Φούλαμ, η Άρσεναλ και η Κρίσταλ Πάλας. Παρ’ όλα αυτά, το ρεκόρ του παρέμενε αλώβητο για δεκαετίες.



Πλέον, ο Ρονάλντο δεν κρύβει τον επόμενο μεγάλο στόχο. Με 956 συνολικά γκολ καριέρας, απέχει μόλις 44 από τα 1.000 επίσημα τέρματα.