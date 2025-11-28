Μπορεί ο Κιλιάν Εμπαπέ να «γκρεμίσει» το θρυλικό ρεκόρ του Ρονάλντο στο Champions League;

Το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μοιάζει συχνά με ένα βουνό που κανείς δεν μπορεί να ανέβει. Τα 140 γκολ του Πορτογάλου δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά η συμπύκνωση μιας καριέρας γεμάτης διάρκεια, πείσμα και εμμονή με την τελειότητα. Κι όμως, αν υπάρχει ένας άνθρωπος στο σύγχρονο ποδόσφαιρο που μπορεί να το απειλήσει, αυτός είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ.



Η τετράδα γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν άλλο ένα κομμάτι στη σταθερά ανοδική πορεία του Κιλιάν Εμπαπέ στη διοργάνωση. Η Ρεάλ Μαδρίτης αιφνιδιάστηκε νωρίς, όμως ο Γάλλος χρειάστηκε μόλις επτά λεπτά για να πετύχει ένα από τα ταχύτερα χατ-τρικ που έχουμε δει. Ήταν το δεύτερο χατ-τρικ του φέτος και το πέμπτο συνολικά στο Champions League, σε μια καριέρα που ήδη μετρά 64 γκολ σε 92 εμφανίσεις , επίδοση που τον έχει ανεβάσει στην έκτη θέση όλων των εποχών πριν καν κλείσει τα 27.

🚨 Kylian Mbappé has scored 9 goals in the Champions League this season, already breaking his previous record of 8 in one campaign.



The all-time record of 17, held by Cristiano Ronaldo, is in danger of being broken. @marca pic.twitter.com/fmXZyuCPzG — Madrid Zone (@theMadridZone) November 28, 2025

To αθέμιτο προβάδισμα του Εμπαπέ

Η νέα μορφή της διοργάνωσης προσφέρει περισσότερους αγώνες , άρα περισσότερες ευκαιρίες για σκοράρισμα. Σε μια δεκαετία, αυτό μπορεί να σημαίνει δεκάδες επιπλέον τέρματα σε σχέση με την εποχή του Ρονάλντο. Το σημαντικό όμως είναι άλλο. Ο Εμπαπέ σκοράρει πιο πολλά από τον Ρονάλντο στην ίδια ηλικία. Ο Πορτογάλος είχε μόλις 31 γκολ Champions League στα 26 του. Ο Eμπαπέ έχει διπλάσια και συνεχίζει.

Για να φτάσει τα 140 γκολ του Ρονάλντο, ο Γάλλος χρειάζεται μια δεκαετία γεμάτη συνέπεια, υγεία και μια Ρεάλ που θα προχωρά μακριά κάθε χρόνο. Με μέσο όρο 10–12 γκολ ανά σεζόν, το ρεκόρ από «βουνό» αρχίζει να μοιάζει… μεγάλη αλλά βατή διαδρομή. Ο δρόμος είναι μακρύς, όμως κάθε του εμφάνιση δείχνει πως ο Μπαπέ δεν κυνηγά απλώς την κορυφή. Την πλησιάζει με ταχύτητα που κανείς δεν είχε πριν από αυτόν.