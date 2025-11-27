Το... καρφί του Εμπαπέ για τα συνθήματα του Ολυμπιακού στα γαλλικά (vid)

Ο Κιλιάν Εμπαπέ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό και οδήγησε την Ρεάλ Μαδρίτης στην νίκη με 4-3, για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Ο Γάλλος επιθετικός όχι μόνο πέτυχε το δεύτερο γρηγορότερο χατ τρικ στην ιστορία του Champions League, αλλά έπιασε κορυφή και έγραψε ιστορία σε άλλη κατηγορία. Ο Εμπαπέ είναι πλέον ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα χατ-τρικ σε εκτός έδρας παιχνίδια στην ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Εκτός αυτού, ο 26χρονος αστέρας σκόραρε τέσσερα γκολ σε έναν αγώνα για δεύτερη φορά στην επαγγελματική του ποδοσφαιρική καριέρα, την πρώτη φορά στο Champions League, και έγινε ο τέταρτος παίκτης που πετυχαίνει αυτό το κατόρθωμα στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τους Ντι Στέφανο, Πούσκας και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ακόμα και στη μέση της σεζόν του πρωταθλήματος, ο Εμπαπέ έχει ήδη ξεπεράσει το καλύτερο ρεκόρ του σε σκοράρισμα στη διοργάνωση. Σκόραρε οκτώ γκολ για την Παρί Σεν Ζερμέν τόσο τις σεζόν 2020-21 όσο και 2023-24. Προσθέτοντας στα 13 γκολ του στη La Liga αυτή τη σεζόν, έχει φτάσει πλέον τα 22 γκολ σε 18 αγώνες για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο νεαρός επιθετικός των «μερένχες» στάθηκε στην τρομερή ατμόσφαιρα που έζησε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και για τα συνθήματα που άκουγε καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης από τους φίλους των «ερυθρολεύκων».

R : the chants before the warm-up, did they motivate you?



Kylian : Kylian: what does “cánticos” mean?



R : the fans that were chanting



Kylian : "ah, yes, yes, i heard them in the warm-up. they were chanting in french, but in a bad french." 😭 pic.twitter.com/9am5BbgdHR — Mια🐼 (@soumia274) November 26, 2025

«Τα συνθήματα πριν από το ζέσταμα, σας έδωσαν κίνητρο;» ρώτησε ο δημοσιογράφος τον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος απάντησε χαρακτηριστικά: «Ναι, ναι τους άκουγα στο ζέσταμα. Φώναζαν συνθήματα στα γαλλικά… αλλά σε κακά γαλλικά. Η προφορά ήταν κακή, αλλά έτσι είναι η ζωή. Δεν είχε σημασία, ήμουν συγκεντρωμένος στην ομάδα μου, στο να τους βοηθήσω, και σκεφτόμουν την απόδοσή μας στο γήπεδο και τη θετική αντίδραση του κοινού».