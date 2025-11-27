Σπορ Κοπεγχάγη Champions League ποδοσφαιριστής

H Κοπεγχάγη στηρίζει τον πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ μετά τις απειλές που δέχθηκε για την ζωή του

Σε επίσημη ανάρτηση προχώρησε η δανέζικη πρωταθλήτρια εκφράζοντας την συμπαράστασή της στον Ντομινίκ Κοτάρσκι.

Η Κοπεγχάγη εξέφρασε επίσημα τη συμπαράστασή της στον Ντόμινικ Κοτάρσκι, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο ακραίων αντιδράσεων ύστερα από το λάθος που έκανε στον αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι στον πρόσφατο αγώνα τους για το Champions League. Η αστοχία του οδήγησε σε γκολ για την αντίπαλη ομάδα, γεγονός που προκάλεσε οργή σε μερίδα οπαδών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Κοτάρσκι δέχτηκε μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα που έφτασαν μέχρι και σε απειλές θανάτου, όχι μόνο προς τον ίδιο αλλά και προς την έγκυο σύζυγό του και το παιδί που περιμένουν. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία εντός του συλλόγου, ο οποίος προχώρησε σε επίσημη ανάρτηση. 

Το ξέσπασμα αυτό είναι πιθανό να οφείλεται και στην προηγούμενη αγωνιστική της League Phase του Uefa Champions League, όταν η πρωταθλήτρια Δανίας ταξίδεψε στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει την Τότεναμ. Τα δύο λάθη του Κοτάρσκι σε εκείνον τον αγώνα στέρησαν σε μεγάλο βαθμό τις ελπίδες των Δανών.

