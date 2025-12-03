Η εξομολόγηση του Ραφαέλ Βαράν: Μια συνεχής μάχη πίσω από τις μεγάλες δόξες

Ο Ραφαέλ Βαράν αποκάλυψε ότι τα πρώτα του χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του. Το 2011 και μετά από μια τρομερή σεζόν για λογαριασμό της Λανς στη Γαλλία, άφησε την πόλη του για να γίνει μόνιμος κάτοικος Μαδρίτης σε ηλικία μόλις 18 ετών. Ο υψηλόσωμος κεντρικός αμυντικός βρέθηκε μόνος σε μια νέα μεγάλη πόλη και σε ένα σύλλογο με πολλές απαιτήσεις με αποτέλεσμα να νιώθει διαρκώς τεράστια πίεση και βαθιά μοναξιά.

Παρότι προπονούνταν σκληρά, οι λίγες συμμετοχές στην αρχή και η απομόνωση τον οδήγησαν σε κατάθλιψη, σε βαθμό που όπως αναφέρει να μην έχει όρεξη να γυρίσει σπίτι μετά τις προπονήσεις και να μην απολαμβάνει τίποτα.

🧠Varane habla abiertamente sobre la depresión en Le Monde



😕"Con 18 años, en el Real Madrid, sentía que mi sueño se desvanecía; salía del campo y no quería volver a casa"https://t.co/INuJtZ7gaa — Tiempo de Juego (@tjcope) December 2, 2025

Ο ίδιος πίστευε τότε πως αυτό ήταν το «τίμημα της επιτυχίας», χωρίς να μιλήσει σε κανέναν για όσα περνούσε. Ακόμη και μετά τις μεγάλες επιτυχίες, όπως την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ρωσία το 2018, αντιμετώπισε ψυχική κόπωση. Τελικά, η περίοδος της πανδημίας COVID19 ήταν αυτή που τον βοήθησε να βρει ξανά ισορροπία. Η εξομολόγησή του υπενθυμίζει ότι πίσω από τα φώτα και τους τίτλους, υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν με αόρατες δυσκολίες.