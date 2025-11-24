Η παράξενη επένδυση της Premier League μέσω συντρόφων για να μείνουν τα μεγάλα αστέρια

Όπως είναι γνωστό πολλοί τομείς στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένοι με έναν κύριο τομέα να αφορά την ποδοσφαιρική κουλτούρα. Οι σύλλογοι προχωρούν ολοένα και παραπάνω στην αγορά ποδοσφαιριστών εκτός του νησιού, ωστόσο φαίνεται ότι η διατήρηση τους δεν βασίζεται μόνο σε οικονομικά κίνητρα και αγωνιστικές φιλοδοξίες.

Τον τελευταίο καιρό ένα διαφορετικό και απρόσμενο κριτήριο έχει αρχίσει να απασχολεί τις ομάδες της Premier League: η προσαρμογή των συντρόφων των παικτών στην ζωή του Ηνωμένου Βασιλείου. Αναλυτικότερα, το κλίμα, οι ρυθμοί ζωής ακόμη και οι διατροφικές συνήθειες της Αγγλίας αποτελούν πηγή έντονης δυσφορίας για πολλές γυναίκες ποδοσφαιριστών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σύζυγος του παγκόσμιου πρωταθλητή Άνχελ Ντι Μαρία που κατά την θητεία του στο Μάντσεστερ δεν είχε διστάσει να εκφράσει δημόσια την απογοήτευση της για την ποιότητα ζωής. Όμως, η κυρία Χορχελίνα Καρντόζο, σύζυγος του Άνχελ Ντι Μαρία , δεν ήταν η μόνη που είχε εκφράσει την δυσαρέσκεια της για την ζωή στη Μεγάλη Βρετανία. Από την άλλη πλευρά του Μάντσεστερ η Σάρα Αρφάουι , σύζυγος του Ιλκάι Γκουντογκάν και επί χρόνια βασικού πυλώνα της Μάντσεστερ Σίτι είχε αποδοκιμάσει σε σχετικό της δημοσίευμα την κουζίνα της πόλης, τονίζοντας την απώλεια ενός καλού ιταλικού ή ιαπωνικού εστιατορίου.

Καθώς, ο ανταγωνισμός στα υπόλοιπα πρωταθλήματα αυξάνεται και αντιλαμβανόμενοι τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν τέτοιοι παράγοντες στις αποφάσεις των ποδοσφαιριστών, οι διοικήσεις των ομάδων στρέφονται στην δημιουργία ειδικών ομάδων φροντίδας. Πρόκειται δηλαδή για στελέχη που αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν τις συντρόφους και τις οικογένειες των παικτών σε κάθε στάδιο της προσαρμογής τους: από την βοήθεια στην εύρεση κατοικίας και τη διευθέτηση καθημερινών ζητημάτων, μέχρι και συμβουλευτική για την ένταξη στην τοπική κοινωνία.

Ειδικοί οι οποίοι συνεργάζονται με ποδοσφαιριστές τονίζουν πως το φαινόμενο των δυσαρεστημένων συντρόφων εμφανίζεται όλο και συχνότερα, με αποτέλεσμα η ψυχολογία και η συγκέντρωση των παικτών να επηρεάζονται άμεσα. Συνεπώς η λύση για τις ομάδες δεν είναι άλλη από το να επενδύσουν ενεργά στη στήριξη της οικογένειας, αναγνωρίζοντας ότι ο παράγοντας ΄σπίτι΄ μπορεί να αποδειχθεί εξίσου σημαντικός με τον παράγοντα «γήπεδο».

Σκοπός των συλλόγων της Premier League αποτελεί η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι ποδοσφαιριστές και κατά επέκταση οι οικογένειές τους θα είναι ικανές να χτίσουν μια νέα ζωή και όχι απλά να εργαστούν. Στην εποχή που ο διεθνής ανταγωνισμός για τα μεγάλα ονόματα είναι πιο έντονος από ποτέ, η φροντίδα των ανθρώπων στο παρασκήνιο ίσως αποδειχθεί το αποτελεσματικότερο «όπλο» των αγγλικών ομάδων για να διατηρήσουν χαρούμενους και συγκεντρωμένους τους αστέρες τους.