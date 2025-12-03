Ρούμπεν Αμορίμ: Ο λόγος που αποφεύγει να διαβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ο προπονητής της ομάδας του Μάντσεστερ εξηγεί ότι μένει μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προστατεύσει την ψυχική του υγεία.
Σε μία εποχή όπου τα social media κυριαρχούν, η κριτική και οι παρατηρήσεις στον κόσμο του αθλητισμού συνεχώς αυξάνονται. Πολλές φορές ωστόσο η κριτική αυτή συνοδεύεται από λεκτικές επιθέσεις μέχρι και απειλές κατά της σωματικής ακεραιότητας για τους πρωταγωνιστές και τις οικογένειες τους.
Για τον λόγο αυτό, ο Πορτογάλος τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφασίζει να μην σπαταλάει χρόνο διαβάζοντας δηλώσεις που κρίνουν το έργο του και επικεντρώνεται στο πως θα αλλάξει τα πράγματα στην «κόκκινη πλευρά» του Μάντσεστερ.
Τα σχόλια αυτά όπως αναφέρει παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αληθή, επηρεάζουν τη διάθεση του και ο ίδιος θέλει να παραμείνει υγιής σε έναν τόσο τοξικό κόσμο, προστατεύοντας τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένεια του.