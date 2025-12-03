Ρούμπεν Αμορίμ: Ο λόγος που αποφεύγει να διαβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σε μία εποχή όπου τα social media κυριαρχούν, η κριτική και οι παρατηρήσεις στον κόσμο του αθλητισμού συνεχώς αυξάνονται. Πολλές φορές ωστόσο η κριτική αυτή συνοδεύεται από λεκτικές επιθέσεις μέχρι και απειλές κατά της σωματικής ακεραιότητας για τους πρωταγωνιστές και τις οικογένειες τους.

Για τον λόγο αυτό, ο Πορτογάλος τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφασίζει να μην σπαταλάει χρόνο διαβάζοντας δηλώσεις που κρίνουν το έργο του και επικεντρώνεται στο πως θα αλλάξει τα πράγματα στην «κόκκινη πλευρά» του Μάντσεστερ.

🎥-🔴 Ruben Amorim on how he is dealing with social media abuse



🗣️ “First of all, it is normal nowadays in any profession. I don’t read it. I protect myself. I don’t watch TV when they are talking about Manchester United.”



pic.twitter.com/kCEQg4mKY8 — Beyond United (@BeyondUTD1) December 3, 2025

Τα σχόλια αυτά όπως αναφέρει παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αληθή, επηρεάζουν τη διάθεση του και ο ίδιος θέλει να παραμείνει υγιής σε έναν τόσο τοξικό κόσμο, προστατεύοντας τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένεια του.