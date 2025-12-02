Bόμβα από Daily Mail: «H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είδε από κοντά τον Μουζακίτη - Στο κόλπο και η Ρεάλ»

Το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη συνεχίζει να βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο προσκήνιο, με τον νεαρό άσο του Ολυμπιακού να προσελκύει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων. Ο 18χρονος μέσος, ο οποίος πρόσφατα κατέκτησε και το βραβείο Golden Boy Web 2025 στην τελετή της ιταλικής Tuttosport, βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με αποκάλυψη της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail, οι «κόκκινοι διάβολοι» συνεχίζουν να παρακολουθούν πολύ στενά τον Έλληνα διεθνή μέσο. Μάλιστα, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η Γιουνάιτεντ έστειλε σκάουτερς στον Πειραιά προκειμένου να παρακολουθήσουν τον Μουζακίτη από κοντά, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Μάλιστα οι Άγγλοι αναφέρουν ότι ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των Τσέλσι, Άρσεναλ αλλά και της «Βασίλισσας». Γίνεται μάλιστα λόγος για πρόθεση της Ρεάλ Μαδρίτης να καταθέσει πρόταση ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του ταλαντούχου μέσου.