Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 2-5: Έβγαλε την υποχρέωση στις Κυκλάδες με σόου Γιαζίτσι

Ο Ολυμπιακός έκανε… τουρισμό με πεντάρα στην Ερμούπολη, επικρατώντας 5-2 της αξιόμαχης Ελλάς Σύρου και συνεχίζοντας ακάθεκτος στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson με 3Χ3. Σε έναν αγώνα που είχε ρυθμό, φάσεις, δοκάρια και επτά γκολ, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έδειξε σοβαρή διάθεση, παρά τον συνθετικό τάπητα και την «μεσημεριανή» σέντρα.



Πρωταγωνιστής Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι. Ο Τούρκος με δύο γκολ (25’, 61’) και ασιστ, έβαλε την υπογραφή του στο διπλό. Τα γκολ των Ταρέμι (48’), Γιάρεμτσουκ (84’) και Ελ Κααμπί (90’) «σφράγισαν» την πεντάρα.



Οι Συριανοί δεν παράτησαν ποτέ το ματς. Βρήκαν δύο φορές δίχτυα, πρώτα με το… τυχερό αυτογκόλ του Καλογερόπουλου (51’) και μετά με την υπέροχη λόμπα του Βερνάρδου (78’), βάζοντας πρόσκαιρη πίεση στους Πειραιώτες. Όμως η ποιότητα και οι λύσεις του Ολυμπιακού έγειραν την πλάστιγγα ξεκάθαρα υπέρ του.

Το ματς

Σε ένα ματς που θα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τις… ορέξεις του Ολυμπιακού, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με διάθεση να επιβάλουν τον ρυθμό τους από νωρίς και το έδειξαν με τις δύο μεγάλες στιγμές τους μέχρι το 12’. Ο Καμπελά πρώτος «προειδοποίησε» με το σουτ που βρήκε το οριζόντιο δοκάρι, πριν ο Γιαρεμτσούκ σημαδέψει το αριστερό κάθετο με ένα ξερό δεξί. Η Ελλάς προσπάθησε να αντιδράσει και στο 19’ έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Καλό, τον οποίο όμως… πρόλαβε ο Μπότης με σωτήρια διπλή επέμβαση.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να χτίζει πίεση και στο 24’ ο Γκίνης είπε εντυπωσιακό «όχι» στο φαλτσαριστό σουτ του Γιασίτζι. Τελικά, στο 25’, μετά από ωραία κομπίνα σε κόρνερ, ο Τούρκος μέσος πλάσαρε από το ημικύκλιο, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0, σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου στο Γήπεδο της Ερμούπολης.

eurokinissi

Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός διπλασίασε τα τέρματα του με τον Ταρέμι. Το μαγικό πόδι του Γιαζίτσι έβγαλε σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, έκει όπου ο φορμαρισμένος Ιρανός έκανε με προβολή το 0-2 στο 48'.

Δύο λεπτά αργότερα, η Ελλάς Σύρου βρήκε ένα πολυπόθητο και ιστορικό γκολ όταν μετά από εκτέλεση φάουλ από αριστερά, ο Καλογερόπουλος έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-2.

Ο ορεξάτος Γιουσούφ Γιαζίτσι σημείωσε δεύτερο προσωπικό τέρμα στο 61ο λεπτό. Ο Τούρκος συνεργάστηκε υπέροχα με τον Νασιμέντο στο ύψος της μεγάλης περιοχής και με εξαιρετικό τελείωμα έγραψε το 1-3. Η Ελλάς Σύρου όμως δεν έδειχνε καμία διάθεση να παρατήσει το ματς. Ο Προβυδάκης βρήκε με εξαιρετική μπαλιά τον Βερνάδο, ο οποίος «κρέμασε» τον Μπότη για το 2-3 στο 77'.

Στο 84ο λεπτό μπήκε και ο Γιάρεμτσουκ στον... χορό των γκολ. Ο Ροντινέι σήκωσε κεφάλι, έβγαλε σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που ο Ουκρανός δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 2-4. Το τελικό 2-5 έγραψε ο Ελ Καμπί με εύκολο τελείωμα στο 90+1'.

Ελλάς Σύρου: Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλας, Γώγος, Γαρουφαλιάς (4' Χνάρης), Βερνάρδος, Νάτσος (7' Γιάκος), Κάλος (46' Κόλα), Ζαφείρης (66' Γκέζος), Μπάμπης, Ντέβιντ (62' Νίνο)



Ολυμπιακός: Μπότης, Κοστίνια (68' Ρούμπεν Βέζο), Καλογερόπουλος, Μάντσα, Μπρούνο (80' Ροντινέι), Νασιμέντο (80' Ελ Κααμπί), Σιπιόνι, Καμπελά (80' Στρεφέτσα), Γιαζίτζι, Ταρέμι (68' Ντάνι Γκαρθία), Γιάρεμτσουκ