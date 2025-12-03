ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-0: Έκαναν το 4/4 οι «κιτρινόμαυροι» με δημιουργό και εκτελεστή τον Περέιρα

Η ΑΕΚ έκλεισε την παρουσία της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με 4/4 νίκες, επικρατώντας εύκολα του ΟΦΗ με 2-0 στην OPAP Arena. Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου απέναντι στους Κρητικούς, είχαν τον απόλυτο έλεγχο σε όλο το παιχνίδι και με τον Περέιρα να σκοράρει στο 19' και να δημιουργεί το δεύτερο γκολ της Ένωσης για τον Ζοάο Μάριο (61'), πανηγύρισε μια ακόμη διαδοχική νίκη σε όλες τις διοργανώσεις.

Το ματς

Η ΑΕΚ απείλησε πρώτη φορά με την συμπλήρωση του πρώτου τέταρτου, με τον Κοϊτά από τα αριστερά να πατά περιοχή, να εκτελεί με το αριστερό και τον Χριστογεώργο να διώχνει σε κόρνερ. Στο 19ο λεπτό η Ένωση κατάφερε να προηγηθεί, με σκόρερ τον Περέιρα. Ο Καλοσκάμης από τα δεξιά έκανε το παράλληλο γύρισμα, ο Αργεντίνος χαφ παρά το κακό κοντρολ διατήρησε την μπάλα, εκτέλεσε με το αριστερό και έβαλε μπροστά στο σκορ την ΑΕΚ.

Η μορφή του αγώνα δεν άλλαξε, με τους γηπεδούχους να αναζητούν διαρκώς ένα δεύτερο τέρμα για να απλοποιήσουν τα πράγματα. Στο 37' ο Ζοάο Μάριο θέλησε να νικήσει τον Χριστογεώργο με ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, με τον τερματοφύλακα των Κρητικών να μπλοκάρει σταθερά το πλασέ του Πορτογάλου.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τελική προσπάθεια της ΑΕΚ από τα πρώτα λεπτά. Ο Γκρούγιτς έκανε ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής στο 47' με την μπάλα να περνά δίπλα από το κάθετο δοκάρι του ΟΦΗ. Ρότα και Καλοσκάμης προσπάθησαν να σκοράρουν μέσα από την περιοχή, αστοχώντας στα σουτ που επιχείρησαν με το αριστερό. Η Ένωση διπλασίασε τα τέρματα της στο 61', με τον Περέιρα να κάνει το γύρισμα στον Ζοάο Μάριο, ο οποίος προ κενής εστίας πέτυχε το πρώτο του τέρμα με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Ο ΟΦΗ αναζήτησε ένα γκολ το οποίο θα τον «έβαζε» ξανά στο παιχνίδι στα υπόλοιπα λεπτά, με τον Μπρινιόλι να έχει απάντηση τόσο στο τετ-α-τετ του Σαλσέδο όσο και στην κεφαλιά του Θεοδοσουλάκη, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του στην σημαντική νίκη της ομάδας του.

AEK: Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο (Ρότα 10'), Ρέλβας, Μουκουντί, Πενράις, Περέιρα (Πινέδα 63'), Γκρούγιτς (Λιούμπισιτς 75'), Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Κοϊτά (Γκατσίνοβιτς 63'), Γιόβιτς (Καραργύρης 75').



ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Ανδρούτσος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Λέουις (Γκονζάλεθ 63'), Μπαΐνοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης (Καινουργιάκης 81'), Σαλσέδο, Θεοδοσουλάκης, Νους (Σενγκέλια 73'), Ράκονιατς (Φούντας 63').