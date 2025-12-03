Τρομερό σκηνικό στην Σύρο: Φαντάρος έβλεπε από τη σκοπιά του το Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός

Στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για να αντιμετωπίσει την Ελλάς Σύρου.

Το παιχνίδι είχε έντονο θέαμα και με πρωταγωνιστή τον Γιουσούφ Γιαζίτσι η ομάδα του Βάσκου προπονητή σφράγισε το 3/3 επικρατώντας με 5-2 και υποδέχεται τον ΟΦΗ το Σάββατο στο πρωτάθλημα.

Πέρα από τα 7 συνολικά γκολ που καταγράφηκαν στο παιχνίδι, αποθανατίστηκε στην κάμερα ένα περίεργο και πρωτοφανές περιστατικό, όταν στρατιώτης εν ώρα υπηρεσίας φαίνεται να έχει «vip» θέση για το παιχνίδι. Το σίγουρο είναι ότι αυτή είναι η καλύτερη στιγμή σε υπηρεσία του νεαρού στρατιώτη που άντε τώρα να την διηγηθεί στους δικούς του.