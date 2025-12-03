Σπορ Ποδόσφαιρο Κύπελλο Ελλάδας Παναθηναϊκός Κηφισιά

Live η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για το Κύπελλο Ελλάδας

Παρακολουθήστε τον αγώνα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Κηφισιά για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η 4η αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας περιλαμβάνει οκτώ αναμετρήσεις (Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου). Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στην Λεωφόρο στις 19:30 με σκοπό να πετύχει την 3η του νίκη ενώ οι φιλοξενούμενοι ψάχνουν «διπλό» για να προσπεράσουν τους «πράσινους» στην βαθμολογία.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Κότσαρης, Ίνγκασον, Φικάι, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μπρέγκου, Μπακασέτας, Μαντσίνι, Τζούρισιτς, Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα της Κηφισιάς:

Ξενόπουλος - Σμπώκος, Σόουζα, Μποτία, Μαϊντάνα - Ντίας, Αμανί - Σόουζα, Πατήρας, Τζίμας - Χριστόπουλος

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του αγώνα στο Athletiko.gr

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Κύπελλο Ελλάδας Παναθηναϊκός Κηφισιά

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader