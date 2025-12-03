Live η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για το Κύπελλο Ελλάδας

Η 4η αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας περιλαμβάνει οκτώ αναμετρήσεις (Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου). Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στην Λεωφόρο στις 19:30 με σκοπό να πετύχει την 3η του νίκη ενώ οι φιλοξενούμενοι ψάχνουν «διπλό» για να προσπεράσουν τους «πράσινους» στην βαθμολογία.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Κότσαρης, Ίνγκασον, Φικάι, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μπρέγκου, Μπακασέτας, Μαντσίνι, Τζούρισιτς, Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα της Κηφισιάς:

Ξενόπουλος - Σμπώκος, Σόουζα, Μποτία, Μαϊντάνα - Ντίας, Αμανί - Σόουζα, Πατήρας, Τζίμας - Χριστόπουλος

