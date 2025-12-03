Το «πράσινο» παρελθόν ξανά στη Λεωφόρο: Το post του Παναθηναϊκού για τέσσερις θρύλους της ομάδας

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Κηφισιά στη Λεωφόρο (Τετάρτη 3/12, 19:30) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και, ενόψει της αναμέτρησης, η πράσινη ΠΑΕ αποφάσισε να αποδώσει φόρο τιμής σε τέσσερις γνώριμες φιγούρες.

Με μια ανάρτηση στα social media, που συνοδεύτηκε από τη φράση «Ο πράσινος δεσμός ποτέ δεν ξεθωριάζει», ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τους Κριστόφ Βαζέχα, Άγγελο Μπασινά, Σωτήρη Κυργιάκο και Σεμπάστιαν Λέτο, οι οποίοι πλέον αποτελούν μέλη του οργανισμού της Κηφισιάς.

Ο Βαζέχα βρίσκεται στο τεχνικό τιμ αναλαμβάνοντας την ομάδα Νέων, ο Μπασινάς και ο Κυργιάκος έχουν ρόλους στη διοίκηση, ενώ ο Λέτο είναι ο προπονητής της πρώτης ομάδας.

Η παρουσία τους στο γήπεδο αναμένεται να προκαλέσει θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, καθώς πρόκειται για τέσσερις παίκτες που άφησαν έντονο αποτύπωμα στην πράσινη ιστορία και συνεχίζουν, έστω και από άλλη θέση, να αποτελούν κομμάτι του ποδοσφαιρικού χάρτη.