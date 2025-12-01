Παναθηναϊκός: Τα εύκολα λάθη, η σηµασία της αντίδρασης και το «φάρµακο» της Ευρώπης

Μια εντός έδρας ήττα σε ντέρµπι, πόσο µάλλον όταν διακόπτει ένα θετικό σερί νικών, «πληγώνει» µια οµάδα. Όταν αυτή η οµάδα, βρίσκεται ήδη µακριά από τις πρώτες θέσεις του πρωταθλήµατος και είδε µετά το τέλος αυτής της αγωνιστικής την διαφορά να αυξάνεται στους 13 πόντους, η ήττα κοστίζει… ακριβότερα.



Αυτή ακριβώς είναι η «µετάφραση» της ήττας µε 3-2 για τον Παναθηναϊκό απέναντι στην ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Το πρώτο «στραβοπάτηµα» του Μπενίτεθ σε ντέρµπι ήρθε µέσα από µια πεπατηµένη. Εύκολα λάθη σε κοµβικά σηµεία από τους «πράσινους», χαµένη ευκαιρία για άµεση ισοφάριση και κακό κλείσιµο στο ηµίχρονο. Υπάρχει όµως µια σηµαντική διαφοροποίηση σε σχέση µε ότι έχουµε συνηθίσει από το «τριφύλλι» Ποια είναι αυτή; Ακόµα και µετά την αποβολή, ο Παναθηναϊκός -επιτέλους- αντέδρασε και έδειξε πως έχει χαρακτήρα, όσο και αν του στραβώσει ένα µατς.



Να κρατήσει την αντίδραση για τη συνέχεια



Eurokinissi

Αν κάτι έχει καταφέρει να αλλάξει ο Μπενίτεθ σε µικρό χρονικό διάστηµα, αυτό είναι ο χαρακτήρας του «τριφυλλιού». Μέσα σε έναν µήνα, ο Παναθηναϊκός από οµάδα που κατέρρεε δεχόµενη ένα τέρµα (πόσο µάλλον δύο έχοντας και χαµένο πέναλτι), έχει φτάσει σε ένα σηµείο στο οποίο αντιδρά και διεκδικεί ισοφάριση, ακόµα και µε αριθµητικό µειονέκτηµα. Αυτό είναι και το µεγαλύτερο κέρδος για τον Ισπανό, για την απαιτητική συνέχεια σε πρωτάθληµα, κύπελλο και

Ευρώπη. Δεν πάει άλλωστε πολύς καιρός από όταν ο Παναθηναϊκός πέταγε… δικούς του βαθµούς σε παιχνίδια που προηγήθηκε ή… αγνοούσε τον όρο «ανατροπή» οπότε δεχόταν πρώτος γκολ.



Η Ευρώπη µπορεί να του γλυκάνει τη σεζόν

Eurokinissi

Πριν από λίγες ηµέρες, στην πρώτη συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου µετά από πολλά χρόνια, ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ είχε σταθεί στο ότι το πρότζεκτ Μπενίτεθ είναι µακροχρόνιο. Με τα τωρινά δεδοµένα η διεκδίκηση του πρωταθλήµατος φαντάζει δύσκολη, χωρίς βέβαια να ευθύνεται ο 65χρονος τεχνικός.



Ο Παναθηναϊκός έχει µπροστά του µια ευκαιρία να κυνηγήσει µια καλή πορεία στην Ευρώπη, µέσω της οποίας µπορεί να «γλυκάνει» µια χρονιά που έχει ξεκινήσει εφιαλτικά για το κλαµπ. Η οκτάδα στο Europa League µπορεί να… γιατρέψει µερικές από τις «πληγές» των πράσινων, δίνοντας τους ταυτόχρονα την ευκαιρία να διεκδικήσουν µια αξιόλογη πορεία εκτός συνόρων.



Το πρωτάθληµα παραµένει διακαής πόθος για όλους στον σύλλογο, ο οποίος όµως πρέπει να βρει ισορροπία και να δώσει όραµα στους οπαδούς του. Ακόµα και αν χρειαστεί να… περιµένουν έναν ακόµα χρόνο για να διεκδικήσουν µε αξιώσεις τη Stoiximan Super League.