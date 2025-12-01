Stoiximan Super League: Η ανάλυση του Λανουά για τις αποβολές Μάριν-Μεϊτέ (vid)

Ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, ανέλυσε -όπως συνηθίζει- τις αμφισβητούμενες φάσεις της αγωνιστικής στη Stoiximan Super League. Έχοντας αρκετές φάσεις να σχολιάσει, ο Γάλλος αναφέρθηκε στις επίμαχες φάσεις της αναμέτρησης του Λεβαδειακού με τον ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως οι «ασπρόμαυροι» διαμαρτύρονται λανθασμένα για πέναλτι, ενώ υπογράμμισε πως ο Μεϊτέ δεν θα έπρεπε να αποβληθεί, αφού το μαρκάρισμα του ήταν για κίτρινη κάρτα.

Στις φάσεις του «αθηναϊκού» ντέρμπι, ο Στεφάν Λανουά ανέφερε πως και τα τρία πέναλτι της αναμέτρησης υποδείχτηκαν σωστά, με την αποβολή του Μάριν να θεωρείται λανθασμένη από τον αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ.

Η ανάλυση του Στεφάν Λανουά