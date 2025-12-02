Σκηνές χάους σε αγώνα Κ-19 στην Τουρκία: Φενέρ και Γαλατασαράι μετέτρεψαν το γήπεδο σε ρινγκ (vid)

Σκηνικά χάους στην Τουρκία! Μόνο ποδόσφαιρο δε θύμισε το στο ντέρμπι των μικρών της Κωνσταντινούπολης.



Το Φενέρμπαχτσε – Γαλατασαράι για την ηλικιακή κατηγορία κάτω των 19 ετών μπορεί να κρίθηκε υπέρ της «Τσιμ Μπομ» με 2-1, ωστόσο το πραγματικό «θέαμα» ξεκίνησε μετά το τελευταίο σφύριγμα.



Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων δεν άργησαν να χάσουν την ψυχραιμία τους. Μέσα σε δευτερόλεπτα δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κουβάρι, με έντονες αψιμαχίες, φωνές και σπρωξίματα. Δύο νεαροί μάλιστα αντάλλαξαν κανονικές γροθιές, περισσότερο θυμίζοντας πυγμάχους παρά παίκτες ποδοσφαίρου.

🚨 Fenerbahçe U19, Galatasaray U19'u Ercüment Sancaklı ve Haydar Karataş'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Derbide çıkan kavgada Galatasaraylı bir futbolcu, Fenerbahçeli oyuncuya yumruk attı.pic.twitter.com/DUXlxwVJrz — Samet Çayır (@Sametcayir) December 1, 2025





Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Τουρκία, με τα μέσα να κάνουν λόγο για «ανησυχητική εικόνα» από ποδοσφαιριστές που προορίζονται για το μέλλον των δύο μεγαλύτερων συλλόγων της χώρας.