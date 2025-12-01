Μπαρτσελόνα: Πρώτη στη La Liga αλλά με σκυμμένα κεφάλια – Η εικόνα του... ανήσυχου Φλικ

Παρότι η Μπαρτσελόνα πανηγύρισε την τέταρτη σερί νίκη της στη La Liga και ανέβηκε μόνη πρώτη μετά την ισοπαλία της Ρεάλ στη Χιρόνα, το κλίμα στο σύλλογο απέχει πολύ από το ιδανικό. Το 3-1 επί της Αλαβές δεν έφερε χαμόγελα, αλλά μια εικόνα προβληματισμού που έκανε τον γύρο της Ισπανίας.

Μετά το τελικό σφύριγμα, οι κάμερες έπιασαν τον Χάνσι Φλικ καθισμένο στον πάγκο, εμφανώς απογοητευμένο και χωρίς ίχνος ικανοποίησης, παρά τη νίκη. Ο Ραφίνια έσπευσε να τον παρηγορήσει, μιλώντας του από κοντά, όμως ο Γερμανός τεχνικός δεν έδειξε να βελτιώνει τη διάθεσή του.

«Δεν έχουμε τον έλεγχο ούτε την ένταση της περσινής χρονιάς», παραδέχθηκε ο Φλικ στη συνέντευξη Τύπου.

Και συνέχισε: «Κάποιος μου είπε πως πέρσι είχαμε τους ίδιους βαθμούς τέτοια εποχή. Δεν με νοιάζει. Αυτό είναι μια νέα σεζόν. Πρέπει να βελτιωθούμε, λίγο ή πολύ και ξέρω ότι μπορούμε».

Τόσο κακή είναι η Μπαρτσελόνα;

Ο Φλικ γνωρίζει καλά πως στη «Μπάρσα» δεν μετράει μόνο το αποτέλεσμα. Μετράει η εικόνα, ο τρόπος παιχνιδιού, η αίσθηση υπεροχής και αυτή τη στιγμή, οι «μπλαουγκράνα» είναι μακριά από το επίπεδο κυριαρχίας που έδειξαν πέρσι.

Παρά τα πολλά προβλήματα τραυματισμών και την ασταθή εκκίνηση, μέχρι πριν λίγες μέρες επικρατούσε αισιοδοξία. Όμως η βαριά ήττα με 3-0 από την Τσέλσι στο Champions League επανέφερε σκληρή πραγματικότητα. Το ματς στο «Στάνφορντ Μπριτζ» αποκάλυψε όλες τις αδυναμίες της ομάδας και έδειξε πως δύσκολα μπορεί να σταθεί ανάμεσα στις κορυφαίες της Ευρώπης.

Οι φίλοι της Μπάρσα περίμεναν αντίδραση κόντρα στην Αλαβές. Η Μπαρτσελόνα δέχτηκε γκολ μόλις στο πρώτο λεπτό, με την ανατροπή να έρχεται χάρη σε 2 εξαιρετικές επεμβάσεις του Γκαρσία και την τρομερή εμφάνιση του Όλμο. Η αμυντική αδυναμία παραμένει εμφανής, όπως και οι αστάθειες στη μεσαία γραμμή.

🎥 FC Barcelona Goal



⚽️ Dani Olmo



pic.twitter.com/QbZxcOOYLG — Barça Spaces (@BarcaSpaces) November 29, 2025

Το ζήτημα με τον Αραούχο

Ο Ρόναλντ Αραούχο απουσίασε λόγω ίωσης από το ματς με την Αλαβές. Ο Ουρουγουανός αμυντικός βρίσκεται σε μία άσχημη περίοδο τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά.

Η αποβολή του στο ματς με την Τσέλσι προστέθηκε σε μια ήδη «βαριά» εικόνα για το ιστορικό του στο Champions League, επιτείνοντας τα ερωτήματα γύρω από την κατάστασή του.

Ο Ουρουγουανός αμυντικός θεωρεί πως, με την ψυχολογική του κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, δεν είναι σε θέση να προσφέρει στο επίπεδο που επιθυμεί. Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, ζήτησε άδεια επ’ αόριστον, καθώς ο Αραούχο φέρεται να αντιμετωπίζει έντονη πνευματική και ψυχολογική κόπωση λόγω της πίεσης.

Μετά την αποχώρηση του Ίνιγκο Μαρτίνεθ, η φετινή σεζόν έμοιαζε ως η ιδανική ευκαιρία για τον Ρόναλντ Αραούχο να κάνει το μεγάλο comeback. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη και το μέλλον του το προσεχές καλοκαίρι αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο «καυτές» υποθέσεις στη Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα επιστρέφει στη δράση την Τρίτη με ένα σημαντικό παιχνίδι, καθώς υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης, την πιο φορμαρισμένη ομάδα της La Liga, που μετρά έξι συνεχόμενες νίκες. Το ματς αυτό θα φανερώσει πολλά για την κατάσταση των Καταλανών.