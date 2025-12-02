Από τον Κλάιφερτ στον Μουζακίτη: Που βρίσκονται σήμερα οι προηγούμενοι Golden Boy Web

Ο Χρήστος Μουζακίτης έβαλε χθες το όνομά του δίπλα σε μια… βαριά λίστα. Από το 2018 μέχρι το 2024, το βραβείο European Golden Boy Web πήγε σε παίκτες όπως οι Τζάστιν Κλάιφερτ, Ματέο Γκεντουζί, Άνσου Φάτι, Καρίμ Αντεγέμι, Νικόλα Ζαλέφσκι, Τζουντ Μπέλινγχαμ και Κενάν Γιλντιζ.



Τι έκαναν από τότε στην καριέρα τους; Πώς κινήθηκε η χρηματιστηριακή τους αξία και ποιες μεταγραφές σφράγισαν την πορεία τους;

Τζάστιν Κλάιφερτ (2018): Το… tour της Ευρώπης πριν την δικαίωση

Reuters

Ο Τζάστιν Κλάιφερτ έγινε ο πρώτος νικητής του Golden Boy Web, μετά την εκρηκτική του σεζόν με τον Άγιαξ, όπου όντας... έφηβος έβαλε διψήφιο αριθμό γκολ και κέρδισε τη μεταγραφή στη Ρόμα το καλοκαίρι του 2018, έναντι περίπου 17 εκατ. ευρώ. Βέβαια στην Ιταλία δεν έκανε μια ανάλογη πορεία και ακολούθησαν δανεισμοί σε Λειψία, Νις και Βαλένθια με τον Ολλανδό να... ψάχνεται.



Το restart ήρθε στην Premier League, αφού η Μπόρνμουθ τον αγόρασε το 2023 γύρω στα 10–11 εκατ. ευρώ, ενώ η σημερινή του αγοραία αξία κυμαίνεται πλέον στα 30–40 εκατ. ευρώ.





Ματέο Γκεντουζί (2019): Από τα «70 εκατομμύρια» σε... restart στη Λάτσιο

Reuters

Ο Γκεντουζί ήταν η... εμμονή του Ουνάι Έμερι στην Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» τον πήραν το 2018 από τη Λοριάν με περίπου 8 εκατ. ευρώ, κι ένα χρόνο αργότερα αναφερόταν πως η αξία του είχε φτάσει μέχρι και τα 70 εκατ. σύμφωνα με το CIES, ενώ η Άρσεναλ φέρεται να ζητούσε γύρω στα 40 εκατ. λίρες για να τον παραχωρήσει.





Τα πειθαρχικά παραπτώματα με τον Αρτέτα στο «τιμόνι», τον έστειλαν δανεικό σε Χέρτα και Μαρσέιγ, όπου εκεί ξαναβρήκε την καλή εκδοχή του εαυτού του. Το 2022 η Μαρσέιγ τον αγόρασε έναντι περίπου 11 εκατ. ευρώ, ενώ το 2023 ακολούθησε νέος δανεισμός, αυτή τη φορά στη Λάτσιο, η οποία ενεργοποίησε το 2024 την οψιόν αγοράς (περί τα 13–15 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ιταλικά ρεπορτάζ). Σήμερα η αξία του υπολογίζεται γύρω στα 30+ εκατ. ευρώ.



Άνσου Φάτι (2020): Το «βαρύ» φορτίο του νέου... Μέσι και τα ρεκόρ

Reuters

Λίγα παιδιά έχουν πάρει τόσο γρήγορα πάνω τους την ταμπέλα του «νέου Μέσι». Ο Άνσου Φάτι έσπαγε ρεκόρ ηλικίας στην Μπαρτσελόνα και το 2020, χρονιά που πήρε το Golden Boy Web, η αξία του στο Transfermarkt έφτανε τα 80 εκατ. ευρώ, καθιστώντας τον πιο ακριβό Ισπανό ποδοσφαιριστή.





Το παραμύθι όμως διαλύθηκε... γρήγορα μια μια σοβαρή ρήξη μηνίσκου, επανειλημμένα μυϊκά προβλήματα και ελάχιστο ρυθμό για τον παίκτη που μέσα σε πέντε χρόνια είδε την αξία του να καταποντίζεται στα 10 εκατ. ευρώ. Η Μπάρτσα προσπάθησε να τον «ξεμπλοκάρει» με δανεισμό στη Μπράιτον το 2023/24 και νέο δανεισμό στην Μονακό από το καλοκαίρι του 2025, με οψιόν αγοράς, ωστόσο δεν φαίνεται να έχει ανταποκριθεί (ακόμη) στις υψηλές απαιτήσεις.





Καρίμ Αντεγέμι (2021): Μια καριέρα που δεν σταματά τις «πτήσεις»

Reuters

Ο Αντεγέμι κατέκτησε το Golden Boy Web ως σούπερ ταλέντο της Ζάλτσμπουργκ και πρωταθλητής Ευρώπης με τη U21 της Γερμανίας. Το 2021 η αξία του υπολογιζόταν γύρω στα 22 εκατ. δολάρια, η υψηλότερη στην αυστριακή λίγκα, όμως αυτή ήταν μόνο η αρχή.





Ένα χρόνο αργότερα ήρθε η μεγάλη κίνηση. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ τον απέκτησε το 2022, πληρώνοντας περίπου 30 εκατ. ευρώ στη Ζάλτσμπουργκ. Στη Βεστφαλία έγινε βασικό κομμάτι της επίθεσης, σκόραρε στην Bundesliga και στο Champions League, με την αξία του να ανεβαίνει στα 40–60 εκατ. ευρώ. Το hype για τον παίκτη είναι τεράστιο και δεν αποκλείεται να εκτοξευτεί ακόμη και στα 80 εκατ. ευρώ!



Νικόλα Ζαλέφσκι (2022): Ένα παιδί της Ρόμα που ονειρεύεται στην Αταλάντα

AS Roma

Ο Ζαλέφσκι κέρδισε το Golden Boy Web το 2022, με περισσότερα από 1,2 εκατ. ψήφους, ως ακραίος φουλ μπακ της Ρόμα και πρωταθλητής του Conference League. Τότε η αξία του υπολογιζόταν γύρω στα 10–12 εκατ. ευρώ. Σταδιακά καθιερώθηκε και στην εθνική Πολωνίας, ενώ το καλοκαίρι του 2025 έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του με μεταγραφή στην Αταλάντα με τα ιταλικά ρεπορτάζ να τονίζουν ότι η συμφωνία έφτασε περίπου τα 17 εκατ. ευρώ.





Σήμερα η αξία του παραμένει γύρω στα 17 εκατ., αλλά σε ομάδα σαν την Αταλάντα, που ξέρει να ανεβάζει χρηματιστηριακές καμπύλες, μοιάζει θέμα χρόνου να γίνει ακόμη πιο «ακριβός».





Τζουντ Μπέλινγχαμ (2023): ο MVP της νέας γενιάς

Reuters

Ο Μπέλινγχαμ πήρε το Golden Boy Web το 2023, τη χρονιά που κατέκτησε και το βασικό Golden Boy και το Kopa Trophy, ως ηγέτης της Ντόρτμουντ και της εθνικής Αγγλίας. Η Ντόρτμουντ τον είχε πάρει από την Μπέρμιγχαμ το 2020 με περίπου 30,2 εκατ. ευρώ, αλλά η εκτόξευση ήρθε όταν ο Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε το 2023 από τα ταμεία της 103 εκατ. ευρώ συν μπόνους, ποσό ρεκόρ για Βρετανό παίκτη.





Στην πρώτη του σεζόν στη Μαδρίτη ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στη La Liga, κατέκτησε πρωτάθλημα και Champions League, αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος και Young Player of the Season στην Ευρώπη, φτάνοντας μέχρι την τριάδα του Ballon d’Or και των The Best. Η χρηματιστηριακή του αξία έχει εκτιναχθεί στα 180 εκατ. ευρώ, στο ίδιο επίπεδο με Χάλαντ και Μπαπέ στις λίστες των πιο ακριβών παικτών του κόσμου.





Κενάν Γιλντιζ (2024): Το «στοίχημα» που... εκτόξευσε την αξία του



Daily Sabah

Η ιστορία του Γιλντιζ είναι ονειρική για κάθε τμήμα σκάουτινγκ. Το 2022 έφυγε ελεύθερος από τις ακαδημίες της Μπάγερν για τη Γιουβέντους, που τον πήρε… χωρίς ευρώ μεταγραφής.



Σήμερα έχει φτάσει να κοστίζει κοντά στα 70 εκατ. ευρώ και είναι θέμα χρόνου να εκτοξεύσει ακόμη ψηλότερα την χρηματιστηριακή του αξία.

Λίγα λόγια για τον θεσμό του Golden Boy Web

Telegrafi

Το βασικό βραβείο Golden Boy απονέμεται από το 2003 στον κορυφαίο U21 που αγωνίζεται στην Ευρώπη, με την ψήφο των δημοσιογράφων. Η διαδικτυακή εκδοχή, το Golden Boy Web, καθιερώθηκε το 2018 και αναδεικνύει τον νικητή αποκλειστικά από την ψηφοφορία των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο.



Τι σημαίνει η κατάκτηση του βραβείου από τον Χρήστο Μουζακίτη

Imago

Ο Χρήστος Μουζακίτης γίνεται ο πρώτος Έλληνας που πατά στην κορυφή του Golden Boy Web, κερδίζοντας την ψηφοφορία του 2025 με σχεδόν μισό εκατομμύριο ψήφους, έχει κατακτήσει το UEFA Youth League με τον Ολυμπιακό, πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας, ενώ στην Ευρώπη γράφεται ότι οι «ερυθρόλευκοι» απέρριψαν προσφορά 40 εκατ. ευρώ από την Μπράιτον και δεν συζητούν κάτω από αυτό το ποσό, με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και άλλες μεγάλες ομάδες να παρακολουθούν στενά.





Για τον Μουζακίτη, λοιπόν, το βραβείο δεν είναι το τέλος του παραμυθιού, αλλά η αρχή του. Η ιστορία των προηγούμενων νικητών δείχνει ότι το ταβάνι μπορεί να φτάσει μέχρι τα 180 εκατ. και τη μάχη για τη Χρυσή Μπάλα, αλλά και ότι τίποτα δεν χαρίζεται.