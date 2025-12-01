Συγκλονιστική στιγμή στα Golden Boy Awards: Η σύζυγος του Ζότα παρέλαβε βραβείο και λύγισε

Η απονομή των βραβείων Golden Boy από την Tuttosport είχε μια στιγμή που ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού. Η σύζυγος του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, Ρούτε Καρντόσο, ανέβηκε στο βήμα για να παραλάβει το βραβείο Golden Player Man, που απονεμήθηκε στη μνήμη του Πορτογάλου επιθετικού, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα και συγκίνηση σε όλη την αίθουσα.

Ο Ζότα έχασε τη ζωή του στις 3 Ιουλίου 2025, όταν ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα. Παρά την τραγική απώλειά του, ο ποδοσφαιρικός κόσμος δεν τον ξεχνά και συνεχίζει να τον τιμά, όπως έκανε και η Tuttosport στη μεγάλη της βραδιά όπου ο Χρήστος Μουζακίτης κατέκτησε το Golden Boy Web 2025.

Την ώρα που στην οθόνη προβάλλονταν στιγμές από την ποδοσφαιρική πορεία του Ζότα, ο τηλεοπτικός φακός «έπιασε» τη Ρούτε Καρντόσο εμφανώς φορτισμένη, με την αίθουσα να σιωπά από σεβασμό. Λίγο αργότερα, ανεβαίνοντας για να παραλάβει το βραβείο, συγκίνησε τους πάντες με τα λόγια της.

«Έχω λάβει τεράστια και απίστευτη στοργή από όλους. Σας ευχαριστώ που συνεχίζετε να κρατάτε ζωντανό το όνομα του Ντιόγκο. Θα μου άρεσε ο κόσμος να έχει όμορφες αναμνήσεις από εκείνον ως άνθρωπο και προσωπικότητα», δήλωσε η σύζυγος του αδικοχαμένου Πορτογάλου επιθετικού, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να σηκώνονται όρθιοι για να τη χειροκροτήσουν.