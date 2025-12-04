Η Λίβερπουλ τίμησε την μνήμη του Ντιόγκο Ζότα με ανάρτηση ανήμερα των γενεθλίων του

Κάτι παραπάνω από πέντε μήνες έχουν περάσει από τον αδόκητο χαμό του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ισπανία. Το ατύχημα συνέβη στο 65ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού A-52, κοντά στον δήμο Παλάσιος ντε Σανάμπρια, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η «Marca» σε δημοσίευμά της, την ημέρα του τραγικού συμβάντος.

Το συμβάν είχε συγκλονίσει και είχε βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα και δη αυτή του Λίβερπουλ, όπου ο 28χρονος μεγαλούργησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, φτάνοντας σε έναν τελικό Champions League το 2022, ενώ κατέκτησε το πρωτάθλημα, μόλις λίγους μήνες πριν.

We did it ! Liverpool, the club and the city ... WE ARE CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/eDriWsn2s2 — Diogo Jota (@DiogoJota18) April 28, 2025

Tην Πέμπτη (04/12), ο Πορτογάλος θα γιόρταζε τα 29α γενέθλιά του, με τους «κόκκινους» να τιμούν την μνήμη του διεθνή ποδοσφαιριστή, μέσω ανάρτησής τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

«Σήμερα, όπως κάθε μέρα, θυμόμαστε τον Ντιόγκο Ζότα στα 29α γενέθλιά του.Όλη μας η αγάπη, οι σκέψεις και οι προσευχές συνεχίζουν να είναι με τη σύζυγό του, Ρούτε, τα παιδιά του, τους γονείς του και όλη την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και με εκείνους του αδελφού του, Αντρέ.



Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα ο αριθμός μας το 20», ανέφερε στην δημοσίευση της η πρωταθλήτρια Αγγλίας.

Today, as every day, we remember Diogo Jota on what would have been his 29th birthday.



All of our love, thoughts and prayers continue to be with his wife Rute, his children, parents and all of his family and friends, as well as those of his brother, Andre.



Forever in our… pic.twitter.com/FdMXbNADgp — Liverpool FC (@LFC) December 4, 2025

Ο Ντιόγκο Ζότα αγωνίστηκε σε 182 παιχνίδια με την φανέλα της Λίβερπουλ, σκοράροντας 65 γκολ και μοιράζοντας 26 ασίστ, ενώ σήκωσε την Premier League την σεζόν 2024/25, καθώς επίσης και ένα κύπελλο (2022) και δύο Carabao Cup (2022, 2024). Στην ομάδα του Κλοπ μεταγράφηκε το 2020 από την Γουλβς για το ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ.