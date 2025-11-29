Άρνε Σλοτ: Η αποζημίωση που θα λάβει σε περίπτωση απόλυσης του από την Λίβερπουλ

Ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση στη Λίβερπουλ, καθώς η κακή πορεία της ομάδας έχει ενισχύσει τα σενάρια απομάκρυνσής του. Αν όμως οι «Κόκκινοι» αποφασίσουν να τραβήξουν τη σκανδάλη, ο Ολλανδός τεχνικός δεν θα φύγει… φτωχός.



Παρότι πέρυσι κατέκτησε την Premier League, φέτος ο Σλοτ δεν έχει καταφέρει να βρει σταθερότητα και τα σενάρια γύρω από τον διάδοχό του πληθαίνουν μετά από κάθε αρνητικό αποτέλεσμα. Με συμβόλαιο έως το 2027, ο 45χρονος προπονητής δικαιούται αποζημίωση — και μάλιστα πολύ μεγάλη.



Σύμφωνα με αγγλικά και ολλανδικά δημοσιεύματα, αν η Λίβερπουλ αποφασίσει να τον απολύσει, ο Σλοτ θα λάβει περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση.



Την ώρα που τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει, τα βρετανικά μίντια έχουν ήδη αρχίσει να «χτίζουν» λίστες διαδόχων, με ονόματα όπως οι Ζιντάν, Νάγκελσμαν, Γκλάσνερ και Ιραόλα να αναφέρονται έντονα.