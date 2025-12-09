Καν' το όπως ο Σαλάχ: Όταν οι αστέρες της Premier League «ξεσπούν» εναντίον των συνεργατών τους

Ο Μο Σαλάχ «ξέσπασε» σε πρόσφατες δηλώσεις, μιλώντας με σκληρό τρόπο για τον προπονητή της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ. Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ, βέβαια δεν είναι ο μοναδικός αστέρας της Premier League που... τινάζει στον αέρα το κλίμα εντός της ομάδας του μέσα από τις αναφορές του στον Τύπο.

Από το 1992, το αγγλικό πρωτάθλημα έχει κλονιστεί πάμπολλες φορές από εχθρικές δηλώσεις σπουδαίων ποδοσφαιριστών. Ανάμεσα τους, οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Ραχίμ Στέρλνιγκ, Ρόι Κιν και Γουέιν Ρούνεϊ. Τι είχαν πει, όμως και πώς επηρέασαν οι δηλώσεις τους την πορεία των ομάδων τους;

Όταν ο Ρονάλντο κατηγόρησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για προδοσία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στο Μάντσεστερ για λογαριασμό της Γιουνάιτεντ για συνολικά εννιά χρόνια. Το θεαματικό του πέρασμα από τους «κόκκινους διαβόλους» επί Σερ Άλεξ Φέργκιουνσον διαδέχθηκε η μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2009.

Η επιστροφή του Πορτογάλου σούπερ σταρ στην Αγγλία τον Αύγουστο του 2021 συνοδεύτηκε από νέες δηλώσεις, που προκάλεσαν... πανικό στους δημοσιογράφους και το περιβάλλον της ομάδας του.

Παρά το εντυπωσιακό του ντεμπούτο όταν και σκόραρε δις εναντίον της Νιούκαστλ, ο Ρονάλντο δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στο κλίμα της ομάδας και είχε τεταμένες σχέσεις με τον τότε προπονητή, Τεν Χαγκ.

Τον Νοέμβριο του 2022 παραχώρησε συνέντευξη, στην οποία έλεγε πως νιώθει «προδομένος» από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δήλωνε πως «οι φίλαθλοι του συλλόγου πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια». Όσον αφορά τον Τεν Χαγκ υπογράμμισε πως: «Δεν τον σέβομαι, γιατί και ο ίδιος δε δείχνει σεβασμό στο πρόσωπο μου». Από τότε και έπειτα δεν έπαιξε ξανά.

Τις βαρύγδουπες δηλώσεις του Πορτογάλου διαδέχθηκε το ταξίδι του για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, καθώς και η ανακοίνωση του τερματισμού του συμβολαίου του με τη Γιουνάιτεντ κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.

«Θέλω να φύγω από τη Λίβερπουλ για να κατακτήσω τρόπαια»

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ ήταν μόλις 20 ετών, όταν δήλωνε στο BBC πως καθυστερεί να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τη Λίβερπουλ, γιατί θεωρεί πως σε κάποια άλλη ομάδα μπορεί να κερδίσει τρόπαια πιο εύκολα. Η Λίβερπουλ του προσέφερε 100 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα, όμως ο ίδιος ανέφερε πως «τα χρήματα δεν είναι αυτό που με απασχολεί».

Παρά το γεγονός πως δεν είπε ξεκάθαρα πως επιθυμεί να αποχωρήσει, οι φίλαθλοι της ομάδας τον θεώρησαν «τελειωμένο». Λίγες εβδομάδες αργότερα, οι προθέσεις του φανερώθηκαν και μέχρι το τέλος της σεζόν οι σχέσεις του με τους οπαδούς ψυχράνθηκαν πλήρως.

Το ερχόμενο καλοκαίρι μετακόμισε στην Μάνστεστερ Σίτι με την οποία κατέκτησε 4 πρωταθλήματα. Όποτε έπαιζε στο «Άνφιλντ», οι οπαδοί της Λίβερπουλ τον αποδοκίμαζαν.

Η δημόσια κριτική του Ρόι Κιν στους συμπαίκτες του

Ήταν 29 Οκτωβρίου του 2005 όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «διαλύθηκε» με σκορ 4-1 από τη Μίντλεσμπρο. Μετά το παιχνίδι, στο επίσημο κανάλι της ομάδας (MUTV) ο τραυματίας Ρόι Κιν ανέλυσε φάσεις του αγώνα. Αυτό που ακολούθησε δεν είχε προηγούμενο.

Ο Ιρλανδός χαφ δε δίστασε να κάνει σφοδρή κριτική στους συμπαίκτες του. Από τα σκληρά του σχόλια δεν έλειψε σχεδόν κανείς. Όσον αφορά, μάλιστα τους Ρίο Φέρντιναρντ, Φαν Ντερ-Σαρ, Άλαν Σμιθ, Τζον Ο'Σέα και Κίραν Ρίτσαρντσον ξεπέρασε τον εαυτό του, κατηγορώντας τους ευθεώς πως το φταίξιμο για την ήττα τους ανήκει εξ ολοκλήρου.

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουνσον ζήτησε από τους τεχνικούς να μην προβληθεί η συνέντευξη και το υλικό των δηλώσεων καταστράφηκε. Δύο εβδομάδες μετά, η συνεργασία του με τους «κόκκινους διαβόλους» τερματίστηκε και ο Ρόι Κιν μεταγράφηκε στην Σέλτικ ως ελεύθερος.

Ο Ρούνεϊ ζήτησε να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Γουέιν Ρούνεϊ δήλωσε πρόσφατα πως ο Μο Σαλάχ «καταστρέφει την κληρονομιά του στη Λίβερπουλ». Όμως, ο ίδιος έχει βρεθεί στη θέση του Αιγύπτιου σταρ παραπάνω από μία φορά.

Τον Οκτώβριο του 2010, ο τότε προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουνσον δήλωσε πως ο Ρούνεϊ ζήτησε να αποχωρήσει από τον σύλλογο. Λίγες ώρες αργότερα, στο πλαίσιο της αναμέτρησης των «κόκκινων διαβόλων» με την Μπούρσασπορ, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ανέφερε στον Τύπο: «δεν έχω λάβει διαβεβαιώσεις από την ομάδα πως θα εξακολουθήσει να προσελκύει τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο», αφήνοντας υπόνοιες πως θα κληθεί να παλέψει μόνος του.

In 2010, Rooney publicly tried to force his way out of United to join City. In 2013, he attempted to do the same to join Chelsea. On both occasions, he ended up signing the biggest contracts in United’s history.



I’m not having anything about legacy or bus throwing from him. https://t.co/eH3mjHE16o — barry (@BackseatsmanLFC) December 8, 2025

Ωστόσο, δύο ημέρες μετά, σε μία πρωτοφανή αναθεώρηση των απόψεων του, ανανέωσε το συμβόλαιο του για πέντε ακόμη χρόνια στο «Ολντ Τράφορντ». Το 2013, ζήτησε ξανά να αποχωρήσει, όμως και πάλι οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασία τους μέχρι το 2017.

Τα γεγονότα του 2010 δείχνουν πως ανάμεσα στις δηλώσεις του Σαλάχ και την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ μεσολαβούν μήνες, αλλά και στιγμές, που μπορούν να καθορίσουν την μετέπειτα πορεία των πραγμάτων. Το μόνο σίγουρο, πάντως είναι πως η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο των «ρεντς» είναι έκρυθμη με τον Σαλάχ να ετοιμάζει σιγά-σιγά τις βαλίτσες του για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής...