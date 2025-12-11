Λίβερπουλ: Βρέθηκε ο... υπαίτιος για το ξέσπασμα του Σαλάχ

Η μεγαλύτερη ιστορία στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή αφορά τον Μοχάμεντ Σαλάχ και το μέλλον του στη Λίβερπουλ μετά το πρόσφατο εκρηκτικό του ξέσπασμα. Ο Αιγύπτιος αστέρας επιτέθηκε στους επικριτές του και αμφισβήτησε τον Άρνε Σλοτ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από συμπαίκτες, σχολιαστές και οπαδούς.

Μετά την ισοπαλία 3-3 με τη Λιντς Γιουνάιτεντ, στην οποία δεν αγωνίστηκε, ο Σαλάχ δήλωσε ότι «δεν είχε καμία σχέση» με τον Άρνε Σλοτ και ισχυρίστηκε ότι ο σύλλογος τον «έκανε να νιώθει άχρηστο». Μεταξύ των διαφόρων ονομάτων που απάντησαν στη συνέντευξη, ο Τζέιμι Κάραγκερ χαρακτήρισε τις ενέργειες του ακραίου επιθετικού ως «ντροπή», ζητώντας μετέπειτα συγγνώμη.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα «Bild», ο Σαλάχ έχει «εξοργιστεί» λόγω της εύνοιας που υπάρχει από την διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο στον συμπαίκτη του, Φλόριαν Βίρτς. Οι «Reds» ξόδεψαν ένα τεράστιο ποσό κοντά στα 135 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα μπόνους, αλλά σήμερα δεν έχει καταφέρει να δικαιώσει σε καμία περίπτωση τα χρήματα που δαπανήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι.

Ο δημοσιογράφος της «Bild», Άξελ Χέσε, ισχυρίζεται ότι αυτή η μεταγραφή οδήγησε τον Σλοτ να βλέπει τον Βίρτς ως τον παίκτη που θα ηγηθεί της επίθεσης, αφήνοντας τον Σαλάχ να νιώθει παραγκωνισμένος. Ο δημοσιογράφος εξήγησε χαρακτηριστικά ότι:

🚨 Florian Wirtz's status as the future of Liverpool has angered Mohamed Salah and is at the heart of his animosity with the club.



(Source: BILD) pic.twitter.com/Ba4xjnMyrd — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 11, 2025

«Εσωτερικά, ήξεραν για χρόνια ότι ο Μο Σαλάχ έχει το μεγαλύτερο εγώ στην ομάδα. Αυτό γινόταν αποδεκτό όσο ο επιθετικός συνέχιζε να σκοράρει. Όπως πέρσι, όταν οδήγησε τη Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα με 29 γκολ. Αλλά ήταν επίσης σαφές: αν σταματούσε να σκοράρει, θα έχανε την υποστήριξη του συλλόγου.

Μόνο ο Σαλάχ φαίνεται ότι δεν το κατάλαβε. Γι’ αυτό εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση αφού καθίστηκε στον πάγκο τρεις φορές στη σειρά. Δεν τον ένοιαζαν οι συμπαίκτες του. Δημόσια, παρέμεινε σιωπηλός όταν ο νέος μεταγραφικός Φλόριαν Βίρτς και ο προπονητής Άρνε Σλοτ δέχθηκαν κριτική».

Ο Βιρτς σίγουρα δεν έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα στην Premier League, καθώς δεν έχει σκοράρει ούτε ένα γκολ σε καμία από τις πρώτες 20 εμφανίσεις του με τους Reds σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει επίσης μόνο μία ασίστ σε 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Αντιθέτως, ο Σαλάχ έχει πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε 19 συνολικά εμφανίσεις αυτή τη σεζόν, με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε 13 αγώνες πρωταθλήματος. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που ο «Φαραώ» λέγεται ότι είναι απογοητευμένος με τον Γερμανό συμπαίκτή του...