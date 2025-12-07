Σαλάχ: Λίβερπουλ ή… 270 εκατ. ευρώ

Μετά την ήττα της Λίβερπουλ από τη Λιντς, ο Μοχάμεντ Σαλάχ ξέσπασε κατά της διοίκησης του συλλόγου, κατηγορώντας τους ότι δεν τήρησαν υποσχέσεις και αποκαλύπτοντας ότι η σχέση του με τον προπονητή Άρνε Σλοτ έχει διαλυθεί. Σε συνέντευξή του το Σάββατο (6/12), ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από το «Άνφιλντ», δίνοντας συνέχεια στα σενάρια για το μέλλον του.

Το βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα του Σαλάχ περιλαμβάνει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, πριν η Λίβερπουλ αντιμετωπίσει την Ίντερ και την Μπράιτον, με τον Ολλανδό τεχνικό να δηλώνει ότι λαμβάνει τις αποφάσεις του με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της ομάδας.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον της Σαουδικής Αραβίας για τον παίκτη φέρνει στο προσκήνιο οικονομικές προτάσεις-ρεκόρ. Η Αλ Ιτιχάντ είναι έτοιμη να προσφέρει στον Σαλάχ συμβόλαιο 90 εκατομμυρίων ευρώ ανά σεζόν για τρία χρόνια, δηλαδή συνολικά 270 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τον κατατάσσει ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές του κόσμου.

El Liverpool se hunde 📉 y Salah siente que lo están apartando 😢.https://t.co/MdtlP6nEsI — Fichajes.net (@fichajesnet) December 7, 2025

Η απόφαση του Σαλάχ θα κρίνει αν θα παραμείνει στη Λίβερπουλ για σταθερότητα ή θα δοκιμάσει ένα νέο κεφάλαιο στη Σαουδική Αραβία, όπου οι οικονομικές και αγωνιστικές φιλοδοξίες της Αλ Ιτιχάντ υπόσχονται υψηλές ανταμοιβές και προκλήσεις.