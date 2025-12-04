Premier League: Συνεχίζει ακάθεκτη η Άρσεναλ - Έσωσε τον βαθμό στο τέλος η Λίβερπουλ

Πλούσιο θέαμα περιλάμβανε το πρόγραμμα της Τετάρτης για την 14η αγωνιστική στην Premier League. Η Άρσεναλ συνέχισε την ξέφρενη φετινή της πορεία και επανήλθε στο +5 από την Σίτι. Η Μπράιτον έχασε με ανατροπή από την Άστον Βίλα σε ένα τρελό ματς, όπου ο Τζίμας αποχώρησε τραυματίας στο ντεμπούτο του ως βασικός στο πρωτάθλημα. Η Λίβερπουλ έκανε την πρώτη της ισοπαλία στην Premier League, 1-1 με την Σάντερλαντ.

Άρσεναλ - Μπρέντφορντ 2-0

Η Άρσεναλ έκανε αυτό που έπρεπε, επικρατώντας της Μπρέντφορντ με 2-0 στο «Έμιρεϊτς» και επιστρέφοντας στις νίκες μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα απέναντι στην Τσέλσι.

Οι «κανονιέρηδες» μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ από νωρίς. Στο 11’, ο Μαντουέκε συνεργάστηκε άψογα με τον Γουάιτ, ο οποίος έβγαλε ιδανική σέντρα, με τον Μερίνο να παίρνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Η ομάδα του Αρτέτα είχε τον έλεγχο, ωστόσο η Μπρέντφορντ απείλησε κυρίως σε στημένες φάσεις και άγγιξε το γκολ με δοκάρι του Σάντε.

Στο δεύτερο μέρος, η Άρσεναλ πίεσε ακόμη περισσότερο για να «καθαρίσει» το παιχνίδι. Ο Κέλεχερ είπε δύο εντυπωσιακά «όχι» σε Καλαφιόρι και Ράις, ενώ στο ριμπάουντ ο Μερίνο δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα σε σχεδόν κενή εστία.

Παρά τις χαμένες ευκαιρίες, οι Λονδρέζοι βρήκαν το γκολ που έψαχναν στο φινάλε. Στο 90+1’, ο Σάκα εκμεταλλεύτηκε τον χώρο, βγήκε στην αντεπίθεση και με ψύχραιμο τελείωμα «κλείδωσε» τη νίκη για το τελικό 2-0.

Μπράιτον - Άστον Βίλα 3-4

Οι «χωριάτες» επικράτησαν 4-3 σε ένα ματς-χάος, ανέβηκαν στην 3η θέση και έριξαν τους «γλάρους» εκτός ευρωπαϊκής ζώνης. Σκιά στον αγώνα έβαλε ο τραυματισμός του Στέφανου Τζίμα, ο οποίος ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός αλλά αποχώρησε στο 24’ με πρόβλημα στο γόνατο. Λεπτά συμμετοχής πήρε και ο Μπάμπης Κωστούλας, μπαίνοντας ως αλλαγή στο 77’.

Η Μπράιτον του Χίρτσελερ άρχισε ιδανικά το παιχνίδι, πιέζοντας και βρίσκοντας γρήγορο γκολ στο 9’ με τον Φαν Χέκε από κοντινή απόσταση, ενώ στο 29’ ο Χίνσελγουντ –που μπήκε αντί του τραυματία Τζίμα– έκανε το γύρισμα που κόντραρε στον Τόρες και έγινε το 2-0. Από εκεί και πέρα όμως, ο ρυθμός άλλαξε άρδην. Η Βίλα πήρε μπρος, με τον Ουότκινς να βάζει τέλος στο αρνητικό του σερί και με δύο εξαιρετικά τελειώματα στο 37’ και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45+7’), να φέρνει το παιχνίδι στα ίσια.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπράιτον έδειξε να μην έχει τις λύσεις για να αντιδράσει, με την Άστον Βίλα να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις στατικές φάσεις και να «χτυπά» αλύπητα. Στο 60’, ο Ονάνα πήδηξε πιο ψηλά απ’ όλους σε εκτέλεση κόρνερ και υπέγραψε την ανατροπή, ενώ στο 78’ ο Μάλεν, έπειτα από χαοτική φάση στην περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 4-2.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν μειώνοντας στο 83’ με τον Φαν Χέκε, ενώ λίγο αργότερα, μετά από σουτ του Κωστούλα, ο Μπιζό έσωσε εντυπωσιακά στην κεφαλιά του Γουέλμπεκ κρατώντας το προβάδισμα των φιλοξενούμενων. Παρ’ όλα αυτά, οι «γλάροι» δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ που θα τους χάριζε τον βαθμό.

Λίβερπουλ - Σάντερλαντ 1-1

Η Λίβερπουλ επέστρεψε στα στραβοπατήματα, μένοντας στο 1-1 με την εντυπωσιακή Σάντερλαντ στο «Άνφιλντ». Οι Reds βρέθηκαν να κυνηγούν το σκορ, ισοφάρισαν με τον Βιρτς, ενώ στο φινάλε ο Κιέζα απέτρεψε μια ακόμη οδυνηρή εξέλιξη.

Πρόκειται για την πρώτη ισοπαλία στη φετινή Premier League για την ομάδα του Άρνε Σλοτ, η οποία υποχώρησε στην 8η θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη, οι «Μαυρόγατες» ήταν πιο απειλητικές, είχαν ευκαιρίες μέχρι και για το τρίποντο και με το αποτέλεσμα αυτό συγκατοικούν στην 5η θέση μαζί με την Κρίσταλ Πάλας.

Το πρώτο ημίχρονο μπορεί να έμεινε χωρίς σκορ, όμως είχε ένταση, ρυθμό και δύο δοκάρια. Η Λίβερπουλ απείλησε στο 23’, όταν ο Βιρτς κέρδισε τις μονομαχίες, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο γκολκίπερ. Η Σάντερλαντ «απάντησε» στο 32’, με τον Χιουμ να δοκιμάζει ένα δυνατό σουτ, το οποίο ο Άλισον έδιωξε με δυσκολία, έχοντας και τη βοήθεια του δοκαριού. Οι Reds πήραν ξανά τον έλεγχο και στο 44’ άγγιξαν το 1-0, αλλά η κεφαλιά του ΜακΆλιστερ σταμάτησε στο κάθετο.

Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με καλύτερο ρυθμό και στο 61’ είχαν νέα μεγάλη στιγμή, με τον Αλντερέντε να σημαδεύει το δοκάρι. Λίγο αργότερα, στο 67’, ο Ταλμπί εκμεταλλεύτηκε λάθος του Φαν Ντάικ, σούταρε, η μπάλα κόντραρε πάνω στον Ολλανδό και κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι ξέφυγε, με τη Λίβερπουλ να αντιδρά στο 81’. Ο Βιρτς έκανε εξαιρετική προσπάθεια, το σουτ βρήκε πάνω στον Μουκιέλε και κατέληξε στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο φινάλε, οι Reds πίεσαν για την ανατροπή, όμως η μεγαλύτερη φάση ανήκε στη Σάντερλαντ. Ο Ισιντόρ ξεχύθηκε στην αντεπίθεση, πέρασε τον Άλισον, αλλά ο Κιέζα έσωσε στη γραμμή, αποτρέποντας το απόλυτο σοκ για τη Λίβερπουλ.

Τα αποτελέσματα της Premier League