Τέλος εποχής: Η Λίβερπουλ βάζει πωλητήριο στον Τσιμίκα μετά τον δανεισμό στη Ρόμα

Το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα φαίνεται να είναι μακρία από το Λίβερπουλ, καθώς οι «Reds» είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στην πώληση του Έλληνα διεθνή αριστερού μπακ το καλοκαίρι του 2026. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic, ο αγγλικός σύλλογος, παρά το γεγονός ότι ο Τσιμίκας δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, είναι ανοιχτός σε προτάσεις για την παραχώρησή του.

Ο 29χρονος διεθνής αγωνίζεται αυτή τη σεζόν με τη μορφή μονοετούς δανεισμού στη Ρόμα, απόφαση που ελήφθη καθώς έχασε τη θέση του στην ιεραρχία του αριστερού άκρου της άμυνας μετά την άφιξη του Μίλος Κέρκες από την Μπόρνμουθ και την σταθερή παρουσία του Άντι Ρόμπερτσον και ο χρόνος συμμετοχής του στην πρωταθλήτρια Αγγλίας είχε περιοριστεί δραστικά.

Με τα δεδομένα να μην αλλάζουν ως προς τον ανταγωνισμό στο Άνφιλντ, φαίνεται πως ο Τσιμίκας θα πρέπει αργά ή γρήγορα να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Στο παρελθόν, το όνομά του είχε συνδεθεί με ομάδες της Premier League, όπως η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Λιντς, ενώ παλαιότερα είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον και της Ατλέτικο Μαδρίτης.