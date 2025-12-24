Εκτός πλάνων Γκασπερίνι ο Τσιμίκας - Ανοιχτό το μέλλον του στη Λίβερπουλ

Λίγους μόλις μήνες μετά την άφιξή του στη Ρώμη, ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται πως μετρά αντίστροφα για την αποχώρησή του από τη Ρόμα. Ο διεθνής αριστερός μπακ δεν κατάφερε να βρει σταθερό ρόλο στο ροτέισον του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι και, σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ιταλού τεχνικού για το δεύτερο μισό της σεζόν.



Ο τρόπος παιχνιδιού του Γκασπερίνι απαιτεί από τους πλάγιους αμυντικούς έντονη επιθετική παρουσία, συνεχείς προωθήσεις και αντοχή σε υψηλή ένταση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τσιμίκας δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί πλήρως, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σε λίγες συμμετοχές και να χάσει τη μάχη για τη θέση του βασικού. Έτσι, η Ρόμα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο πρόωρης λύσης του δανεισμού του, ώστε ο παίκτης να επιστρέψει στη Λίβερπουλ από τον Ιανουάριο.

🚨 Evan Ferguson, Leon Bailey and Kostas Tsimikas are not in Gian Piero Gasperini’s plans and they could already leave AS Roma in January’s transfer window.



This would free up funds on the wage bill to sign replacements.



(Source: @NicoSchira)





Ωστόσο, ούτε στο Άνφιλντ διαφαίνεται ξεκάθαρος δρόμος επιστροφής. Ο Άρνε Σλοτ δεν φαίνεται να τον υπολογίζει στο αγωνιστικό του πλάνο και οι «Reds» καλούνται πλέον να διαχειριστούν την επόμενη κίνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία και την Ιταλία, η Λίβερπουλ εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα: έναν νέο δανεισμό σε ομάδα που μπορεί να του δώσει χρόνο συμμετοχής ή ακόμη και οριστική μεταγραφή, εφόσον προκύψει ικανοποιητική πρόταση.

🚨𝗜𝗡𝗙𝗢 - @guardian_sport: Roma could look to save money by cutting short Kostas Tsimikas' loan move.





Το ενδιαφέρον από συλλόγους της Ευρώπης υπάρχει, ενώ δεν αποκλείεται να απασχολήσει και την ελληνική αγορά, με τον Τσιμίκα να διατηρεί ισχυρό δεσμό με τον Ολυμπιακό, από τον οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του στο κορυφαίο επίπεδο. Στη φετινή σεζόν, ο διεθνής μπακ κατέγραψε 11 συμμετοχές με τη Ρόμα σε Serie A και Europa League, προσφέροντας μία ασίστ, χωρίς όμως να καταφέρει να καθιερωθεί.