To «θαύμα» των Χριστουγέννων: Σκόραρε ο Βιρτζ με τη φανέλα της Λίβερπουλ (vid)
Μια μεταγραφή που κόστισε γύρω στα 150εκ. ευρώ για τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι, βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά με τους «Reds» τέσσερις μήνες μετά.
Κάθε μεγάλο ταλέντο κουβαλά μαζί του προσδοκίες, πίεση και χρόνο προσαρμογής. Ο Φλόριαν Βιρτζ το γνώριζε καλά από την πρώτη στιγμή που φόρεσε τη φανέλα της Λίβερπουλ. Απέναντι στη Γουλβς, όμως, ήρθε επιτέλους η στιγμή που περίμενε. το πρώτο του γκολ με τους «κόκκινους», ένα τέρμα που έμοιαζε να λυτρώνει τον ίδιο.
Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός ξεκίνησε βασικός και είχε ενεργό ρόλο στο παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά. Με τη Λίβερπουλ να προηγείται ήδη, ο Βιρτζ εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την κάθετη πάσα του Εκετικέ, κινήθηκε έξυπνα στην πλάτη της άμυνας και με ψύχραιμο τελείωμα νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, γράφοντας το 2-0. Ήταν το γκολ που έδινε ηρεμία στο παιχνίδι και, ταυτόχρονα, απελευθέρωνε τον ίδιο από την πίεση των προηγούμενων αγώνων.
Μέχρι εκείνο το βράδυ, ο Βιρτζ είχε συμβάλει δημιουργικά, μοιράζοντας τέσσερις ασίστ, χωρίς όμως να βρει δίχτυα σε 16 εμφανίσεις. Η στατιστική αυτή έμοιαζε άδικη για έναν ποδοσφαιριστή με τόσο έντονη παρουσία στο επιθετικό τρίτο.