To «θαύμα» των Χριστουγέννων: Σκόραρε ο Βιρτζ με τη φανέλα της Λίβερπουλ (vid)

Κάθε μεγάλο ταλέντο κουβαλά μαζί του προσδοκίες, πίεση και χρόνο προσαρμογής. Ο Φλόριαν Βιρτζ το γνώριζε καλά από την πρώτη στιγμή που φόρεσε τη φανέλα της Λίβερπουλ. Απέναντι στη Γουλβς, όμως, ήρθε επιτέλους η στιγμή που περίμενε. το πρώτο του γκολ με τους «κόκκινους», ένα τέρμα που έμοιαζε να λυτρώνει τον ίδιο.



Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός ξεκίνησε βασικός και είχε ενεργό ρόλο στο παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά. Με τη Λίβερπουλ να προηγείται ήδη, ο Βιρτζ εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την κάθετη πάσα του Εκετικέ, κινήθηκε έξυπνα στην πλάτη της άμυνας και με ψύχραιμο τελείωμα νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, γράφοντας το 2-0. Ήταν το γκολ που έδινε ηρεμία στο παιχνίδι και, ταυτόχρονα, απελευθέρωνε τον ίδιο από την πίεση των προηγούμενων αγώνων.

1 - On his 17th appearance and with his 21st shot in the competition, Florian Wirtz has scored his first ever Premier League goal for Liverpool. Finally. pic.twitter.com/QB1tvXJanj — OptaJoe (@OptaJoe) December 27, 2025





Μέχρι εκείνο το βράδυ, ο Βιρτζ είχε συμβάλει δημιουργικά, μοιράζοντας τέσσερις ασίστ, χωρίς όμως να βρει δίχτυα σε 16 εμφανίσεις. Η στατιστική αυτή έμοιαζε άδικη για έναν ποδοσφαιριστή με τόσο έντονη παρουσία στο επιθετικό τρίτο.