Premier League: Σπουδαίο διπλό κόντρα στη Τσέλσι και -3 από τη κορυφή η Βίλα του Έμερι

Ένα ακόμη δείγμα χαρακτήρα έδωσε η Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι, φεύγοντας με τεράστιο διπλό από το «Στάμφορντ Μπριτζ» και φτάνοντας τις 11 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ και πέρασε δύσκολες στιγμές για περισσότερο από ένα ημίχρονο, κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να επικρατήσει με 2-1 της Τσέλσι, έχοντας απόλυτο πρωταγωνιστή τον Όλι Γουότκινς.

🚨🦁 𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗧𝗘𝗔𝗠! Aston Villa have now won 11 matches in a row:



✅ 2-1 win vs. Chelsea

✅ 2-1 win vs. Man Utd

✅ 3-2 win vs. West Ham

✅ 2-1 win vs. Basel

✅ 2-1 win vs. Arsenal

✅ 4-3 win vs. Brighton

✅ 1-0 win vs. Wolves

✅ 2-1 win vs. Young Boys

✅ 2-1 win vs. Leeds… pic.twitter.com/PRYLs8PgIc — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) December 27, 2025





Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και επέβαλαν τον ρυθμό τους από νωρίς. Δημιούργησαν φάσεις, πίεσαν ασφυκτικά και τελικά βρήκαν το γκολ λίγο πριν την ανάπαυλα με απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Τζειμς, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους στο πρώτο μέρος. Η Βίλα έδειχνε εγκλωβισμένη, χωρίς καθαρό μυαλό στο παιχνίδι της και με δυσκολία στο να κρατήσει μπάλα.



Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, η εικόνα άλλαξε. Οι παρεμβάσεις του Έμερι έδωσαν νέα πνοή στους φιλοξενούμενους, που άρχισαν να ανεβαίνουν μέτρα και να απειλούν. Το πρώτο καμπανάκι ήχησε νωρίς και λίγο αργότερα ο Γουότκινς εμφανίστηκε στο προσκήνιο, εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας και ισοφάρισε.



Η Βίλα πήρε ψυχολογία, πίστεψε στην ανατροπή και συνέχισε να πιέζει. Παρά τις επεμβάσεις του τερματοφύλακα της Τσέλσι, το γκολ της νίκης ήρθε από στημένη φάση, με τον Γουότκινς να «μιλά» ξανά και να ολοκληρώνει μια σπουδαία ανατροπή.



Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «Villans» συνέχισαν το εντυπωσιακό σερί τους, με το σημερινό διπλό να αποτελεί την 8η σερί νίκη τους στην Premier League, μειώνοντας την απόσταση από την πρωτοπόρο Άρσεναλ στο -3.

Unai Emery has Aston Villa cooking in the Premier League 👨‍🍳 pic.twitter.com/bVbQXbMiSX — OneFootball (@OneFootball) December 27, 2025

