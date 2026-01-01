«Χάος» στην Τσέλσι μετά την απόλυση Μαρέσκα - Ποιος είναι ο βασικός υποψήφιος για να τον διαδεχθεί

Η Τσέλσι αποφάσισε την οριστική επίλυση της συνεργασίας της με τον προπονητή της ομάδας, Έντσο Μαρέσκα. Το τελευταίο 24ωρο ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, καθώς και ένα πλήθος από αγγλικά Μέσα μετέδιδαν την πληροφορία πως οι σχέσεις της διοίκησης με τον Ιταλό τεχνικό βρέθηκαν σε τέλμα και η απόλυσή του από τον πάγκο των «βασιλικών μπλε» του Λονδίνου επιβεβαιώθηκε λίγες ώρες αργότερα με επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.

Όπως αποκάλυψε ο αγγλικός Τύπος, οι διοικούντες της Τσέλσι είχαν προγραμματισμένη συνάντηση με τον προπονητή Μαρέσκα για την Πρωτοχρονιά, καθώς ήταν δυσαρεστημένοι με τα αποτελέσματα και την πρόσφατη φόρμα της ομάδας. Όπως εύκολα γίνεται αντίληπτο, η συζήτηση ανάμεσα σε Μαρέσκα και διοίκηση οδήγησε σε αμοιβαία συμφωνία των μερών, που αποφάσισαν από κοινού την αποπομπή του προπονητή από τον πάγκο του συλλόγου.

Η Τσέλσι βρίσκεται σε δεινή βαθμολογική θέση, παρά το γεγονός πως όταν ξεκίνησε η χρονιά πιθανολογούταν πως θα διεκδικήσει τον τίτλο της Premier League. Έχει κερδίσει μόλις ένα από τα τελευταία 7 παιχνίδια και βρίσκεται 15 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Υπό τις οδηγίες του Μαρέσκα, η Τσέλσι κατέκτησε το Conference League και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, διασύροντας την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν με 3-0.

Ποιος θα αντικαταστήσει τον Μαρέσκα

Βασικός υποψήφιος για τη θέση του Ιταλού προπονητή είναι ο Λίαμ Ροσενιόρ. Ο Άγγλος τεχνικός έχει ήδη δώσει τα διαπιστευτήριά του στην ομάδα του Στρασβούργου, δημιουργώντας ένα σύνολο που αποδίδει εξαιρετικά στο γήπεδο και βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης στη League Phase του Conference League.

Οι διοικητικές σχέσεις της Τσέλσι και της ομάδας του Στρασβούργου, με την οποία ανήκουν από κοινού στον ίδιο επενδυτικό όμιλο ενδέχεται να επισπεύσουν τις διαδικασίες για την άμεση ανάληψη των καθηκόντων από τον Ροσενιόρ. Όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η απόφαση είναι σχεδόν ειλημμένη, ενώ η πίεση του χρόνου λειτουργεί επιβαρυντικά για τους Λονδρέζους. Υπενθυμίζουμε, πως η Τσέλσι δοκιμάζεται την Κυριακή (04/01, 19:30) στην έδρα της πανίσχυρης Μάντσεστερ Σίτι.

Η ανακοίνωση της Τσέλσι για την απόλυση Μαρέσκα

«Η Τσέλσι και ο προπονητής Έντσο Μαρέσκα χώρισαν τους δρόμους τους.



Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον σύλλογο, ο Έντσο οδήγησε την ομάδα σε επιτυχίες στο UEFA Conference League και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA. Αυτά τα επιτεύγματα θα παραμείνουν ένα σημαντικό μέρος της πρόσφατης ιστορίας του συλλόγου και τον ευχαριστούμε για τη συνεισφορά του στον σύλλογο.



Με βασικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σε τέσσερις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόκρισης στο Champions League, ο Έντσο και ο σύλλογος πιστεύουν ότι μια αλλαγή δίνει στην ομάδα την καλύτερη ευκαιρία να επαναφέρει τη σεζόν σε καλό δρόμο.



Ευχόμαστε στον Έντσο τα καλύτερα για το μέλλον».