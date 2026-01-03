Ντεμπούτο στην εντεκάδα με ασίστ για τον Κωστούλα στη Premier League (video)
Ο Μπάμπης Κωστούλας μοίρασε ασίστ στο παιχνίδι της Μπράιτον με την Μπέρνλι - Σκόραρε νωρίτερα, το γκολ δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ.
Την πρώτη του συμμετοχή ως βασικός στην Premier League πραγματοποίησε το Σάββατο (03/01) ο Μπάμπης Κωστούλας, στην εντός έδρας αναμέτρηση της Μπράιτον απέναντι στη Μπέρνλι.
Στο 11ο λεπτό ο διεθνής επιθετικός βγήκε στην αντεπίθεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο το γκολ του ακυρώθηκε ως οφσάιντ.
Ο Κωστούλας δεν απογοητεύτηκε και συνέχισε να είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Στο 29’, από δική του ενέργεια προήλθε το 1-0 για τους «γλάρους», όταν βρέθηκε με την μπάλα στη μικρή περιοχή και, παρά την πίεση των αμυντικών, κατάφερε να τροφοδοτήσει τον Τζορτζίνο Ρούτερ, ο οποίος άνοιξε το σκορ.