Ντεμπούτο στην εντεκάδα με ασίστ για τον Κωστούλα στη Premier League (video)

Την πρώτη του συμμετοχή ως βασικός στην Premier League πραγματοποίησε το Σάββατο (03/01) ο Μπάμπης Κωστούλας, στην εντός έδρας αναμέτρηση της Μπράιτον απέναντι στη Μπέρνλι.

Στο 11ο λεπτό ο διεθνής επιθετικός βγήκε στην αντεπίθεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο το γκολ του ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Ο Κωστούλας δεν απογοητεύτηκε και συνέχισε να είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Στο 29’, από δική του ενέργεια προήλθε το 1-0 για τους «γλάρους», όταν βρέθηκε με την μπάλα στη μικρή περιοχή και, παρά την πίεση των αμυντικών, κατάφερε να τροφοδοτήσει τον Τζορτζίνο Ρούτερ, ο οποίος άνοιξε το σκορ.

Δείτε το βίντεο