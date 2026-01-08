Premier League: Στραβοπάτημα για Σίτι και Βίλα - «Ματσάρα» με 7 γκολ ανάμεσα σε Λιντς και Νιούκαστλ

Πλούσιο θέαμα και μεγάλες εκπλήξεις περιλάμβανε το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Premier League με αρκετές αναμετρήσεις να λήγουν ισόπαλες και άλλες να κρίνονται στις λεπτομέρειες.

Από τους αγώνες της Τετάρτης (07/01) ξεχώρισαν η μεγάλη νίκη (2-1) της Φούλαμ εναντίον της Τσέλσι στο ντέρμπι του Λονδίνου, αλλά και η σπουδαία επικράτηση (4-3) της Νιούκαστλ εναντίον της Λιντς με γκολ στο 90+12'.

Νίκη για τη Φούλαμ στο ντέρμπι εναντίον της Τσέλσι - «Γκέλα» για Σίτι και Βίλα

Στο «Craven Cottage» η Φούλαμ πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 2-1 απέναντι στην Τσέλσι. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Ραούλ Χιμένεζ (55'), ενώ η Τσέλσι των δέκα παικτών απάντησε με τον Λίαμ Ντελαπ (72'). Τη λύση για τη Φούλαμ έδωσε ο Χάρι Γουίλσον, ο οποίος σημείωσε το νικητήριο γκολ (81') και χάρισε στην ομάδα του το «τρίποντο».

Στο «Έτιχαντ», Μάντσεστερ Σίτι και Μπράιτον αναδείχθηκαν ισόπαλες (1-1) σε ένα ματς με καλό ρυθμό. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με πέναλτι του Έρλινγκ Χάαλαντ (41'), όμως η Μπράιτον ισοφάρισε με τον Καόρου Μίτομα (60'), αποχωρώντας από το Μάντσεστερ με τον βαθμό της ισοπαλίας.

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο «Selhurst Park», με την Κρίσταλ Πάλας και την Άστον Βίλα να μένουν στο 0-0. Παρά τις εκατέρωθεν προσπάθειες, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

«Ματσάρες» σε Νιούκαστλ και Μπόρνμουθ

Συναρπαστική ήταν η νίκη (3-2) της Μπόρνμουθ επί της Τότεναμ στο «Vitality Stadium». Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Τελ (05'), όμως η Μπόρνμουθ ανέβασε στροφές και με γκολ των Εβανίλσον (22') και Τζούνιορ Κρούπι (36') ανέτρεψαν τα δεδομένα.

Ο Παλίνια ισοφάρισε προσωρινά για τους φιλοξενούμενους στο 78', όμως ο Αντουάν Σεμένιο χάρισε τη νίκη στη Μπόρνμουθ, σκοράροντας στις καθυστερήσεις (90+5') του τελευταίου αγώνα του με τη φανέλα της Μπόρνμουθ.

Στο «St. James Park» Νιούκαστλ και Λιντς έδωσαν μία πραγματική παράσταση. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 32ο λεπτό με τον Μπρέντεν Άαρονσον, εκμεταλλευόμενοι την αδράνεια της άμυνας της Νιούκαστλ. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν και αντέδρασαν με τον Μπάρνς (36΄) ωστόσο ο Κάλβερτ Λιούιν έγραψε το 2-1 για τη Λιντς στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Η Νιούκαστλ ισοφάρισε (2-2) με τον Ζοελίντον (54'), όμως ο Άαρονσον έβαλε ξανά μπροστά στο σκόρ την Λιντς (79').

Ο αρχηγός της Νιούκαστλ, Μπρούνο Γκιμαράες διαμόρφωσε το 3-3 στο 90+ 1' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και στο 90+10' ο Χάρβει Μπάρνς ολοκλήρωσε την ανατροπή για τις «καρακάξες», γράφοντας το 4-3 σε ένα από τα πιο απίθανα ματς στην ιστορία της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (07/01)

Μπόρνμουθ - Τότεναμ 3-2

Μπρεντφορντ - Σάντερλαντ 3-0

Κρίσταλ Πάλας - Άστον Βίλα 0-0

Έβερτον - Γουλβς 1-1

Φούλαμ - Τσέλσι 2-1

Μάντσεστερ Σίτι - Μπράιτον 1-1

Μπέρνλι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

Νιούκαστλ - Λιντς 4-3

Το πρόγραμμα της Πέμπτης (08/01)

Άρσεναλ - Λίβερπουλ (22:00)

Η βαθμολογία της Premier League