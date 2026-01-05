Νότιγχαμ Φόρεστ: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ξεκινά την ανακαίνιση του νέου «παλατιού» της ομάδας

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει κάνει την Νότιγχαμ Φόρεστ μια ανταγωνιστική ομάδα στην Premier League, και φαίνεται πως πέρα από την αγωνιστική επένδυση, θα αναλάβει και την ανακαίνιση του «City Ground».

H Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε και επίσημα την υποβολή των αιτήσεων για την πολεοδομική άδεια που θα επιτρέψει την εκτεταμένη ανακαίνιση του ιστορικού της γηπέδου, το οποίο πρόκειται να υποστεί πολλές αλλαγές, ούτως ώστε να μετατραπεί σε ένα εμβληματικό γήπεδο, το οποίο θα έχει χωρητικότητα πάνω από 50.000 θεατές. Η Φόρεστ στην ανακοίνωση της δεν θα μπορούσε να μην αναφέρει τον ισχυρό άντρα της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, και να τονίσει ανακαίνιση δεν αφορά μόνο την ομάδα, αλλά και την κοινότητα, με στόχο τη δημιουργία ενός χώρου που θα αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Η ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ με χαρά επιβεβαιώνει την υποβολή των αιτήσεων για την πολεοδομική άδεια σχετικά με την ανακαίνιση του City Ground.



Το σπίτι μας για περισσότερα από 120 χρόνια θα δεχθεί σημαντικές επενδύσεις από τον ιδιοκτήτη μας, Ευάγγελο Μαρινάκη, με στόχο να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο και εμβληματικό σχέδιο, το οποίο θα αυξήσει τη χωρητικότητα του γηπέδου σε πάνω από 50.000 θεατές. Η ανακαίνιση θα αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Ο Σύλλογος είναι ευγνώμων για τη θετική συμμετοχή του κοινού και την εντυπωσιακή υποστήριξη που δείχθηκε προς τις προτάσεις μας πριν από την υποβολή της αίτησης. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους βασικούς μας συνεργάτες, Gleeds, KSS Design Group, Buro Happold και Savills, για τη μέχρι τώρα υποστήριξή τους.



Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Δήμαρχο των East Midlands, το Δημοτικό Συμβούλιο του Rushcliffe, το Δημοτικό Συμβούλιο του Nottingham και το Περιφερειακό Συμβούλιο του Nottinghamshire, καθώς και με τους φιλάθλους και την ευρύτερη κοινότητα, για να επιτύχουμε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα στο εγγύς μέλλον».