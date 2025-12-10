Μαρινάκης: Σχέδιο επένδυσης 1 δισ. για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του «City Ground»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ολική αναμόρφωση του γηπέδου «City Ground», ενισχύοντας την επενδυτική του δραστηριότητα στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Athletic», ο 58χρονος επιχειρηματίας σχεδιάζει να αυξήσει την χωρητικότητα του σταδίου από 31.000 σε 52.000 θέσεις. Έτσι, το ανακαινισμένο γήπεδο της Φόρεστ θα γίνει ένα από τα μεγαλύτερα στην Premier League.

Premier League club will overtake six rivals with spectacular stadium upgrade planshttps://t.co/iMIcRoydte — talkSPORT (@talkSPORT) December 6, 2025

Το σχέδιο για την αναμόρφωση του γηπέδου θα εξελιχθεί σε μέρη. Το πρώτο σκέλος θα αφορά κατά κύριο λόγο στις κερκίδες «Peter Taylor Stand» και «Trent End». Στο δεύτερο θα ακολουθήσει η ανακασκευή της κερκίδας «Brian Clough», με την οποία υπολογίζεται να προστεθούν ακόμη 7.000 καθίσματα.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης υπολογίζεται πως θα ξεπεράσει το μισό δισεκατομμύριο λίρες, με τους αναλυτές να προβλέπουν πως μπορεί να προσεγγίσει και το 1 δισεκατομμύριο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναμένεται να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων.

Ο 58χρονος επιχειρηματίας, στο πλαίσιο του τεράστιου έργου, που αναλαμβάνει συνεργάζεται με με αρχιτεκτονικά γραφεία παγκοσμίου βεληνεκούς και στελέχη όπως ο Κωνσταντίνος Χατζημανώλης, ο οποίος διετέλεσε συνεργάτης της Foster + Partners.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θέλει να διασφαλίσει την ομαλή υλοποίηση της ολικής αναμόρφωσης του «City Ground» και προκειμένου να αποφύγει καθυστερήσεις ή άλλα προβλήματα, τα οποία παρατηρήθηκαν σε άλλα γήπεδα, απευθύνθηκε στους κορυφαίους του κλάδου.