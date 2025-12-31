Βαγγέλης Μαρινάκης: «Θα συνεχίσουμε να κατακτάμε κορυφές και τίποτα και κανένας δεν μας σταματά»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποχαιρετά το 2025, και θέλησε να στείλει τις δικές του ευχές στον κόσμο του Ολυμπιακού και σε όλους τους Έλληνες.

Ο ισχυρός άνδρας των «ερυθρόλευκων» τόνισε πως η χρονιά που φεύγει ήταν μια χρονιά ορόσημο για τον Ολυμπιακό, γεμάτη θριάμβους, τρόπαια και επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ανέφερε πως παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια θα συνεχίσει να μάχεται για το καλό της ομάδας και να κατακτάει κορυφές, ενώ έκλεισε λέγοντας πως το 2026 θα κυνηγήσει για να ζήσει μαζί με τον κόσμο πολλές ακόμα στιγμές ερυθρόλευκης περηφάνιας και επιτυχιών.

Αναλυτικά η δημοσίευση του Βαγγέλη Μαρινάκη

«Εύχομαι σε όλη την ερυθρόλευκη οικογένεια και σε όλους τους Έλληνες ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με υγεία, χαμόγελα, αγάπη και αισιοδοξία.



Το 2025 ήταν μια ιστορική χρονιά για εμάς, μια χρονιά ορόσημο καθώς γιορτάσαμε υπερήφανα σε όλη την Ελλάδα 100 χρόνια ένδοξης ερυθρόλευκης ιστορίας. 100 χρόνια γεμάτα θριάμβους, δυνατά συναισθήματα και τρόπαια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με πίστη, δύναμη και θάρρος συνεχίζουμε να πρεσβεύουμε τα ιδεώδη μας και να στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία και σε όποιον έχει ανάγκη. Οι νίκες μας γεμίζουν δύναμη και μας κάνουν υπερήφανους. Οι δυσκολίες και τα εμπόδια ακόμα πιο αποφασισμένους ώστε να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε τον μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης και να εκπροσωπούμε την Ελλάδα στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.



Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε! Θα συνεχίσουμε να κοιτάμε μπροστά, να κατακτάμε κορυφές και τίποτα και κανένας δεν μας σταματά.



Ευτυχισμένο και καλότυχο για όλους το 2026, με πολλές ακόμα στιγμές ερυθρόλευκης περηφάνιας και επιτυχιών!



Ζήτω ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!



Βαγγέλης Μαρινάκης»