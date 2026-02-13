Europa League: Ο Μαρινάκης πληρώνει τα έξοδα μετακίνησης των φίλων της Νότιγχαμ για Τουρκία

Η Νότιγχαμ Φόρεστ περνά μια δύσκολη καμπή στη φετινή της σεζόν. Μετά την περσινή υπέρβαση και την 7η θέση στην Premier League που άνοιξε την πόρτα του Europa League, οι «reds» βρίσκονται φέτος σε τροχιά επιβίωσης, μόλις πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Το αγωνιστικό άγχος συνοδεύτηκε από έντονες διοικητικές εξελίξεις και αλλαγές στον πάγκο, λίγο πριν από ένα απαιτητικό ευρωπαϊκό ραντεβού.



Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, προχώρησε σε μια κίνηση ουσίας και συμβολισμού. Ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε για τα playoffs του Europa League (19/2, 19:45), αποφάσισε να καλύψει πλήρως τα έξοδα μετακίνησης των φιλάθλων της ομάδας στην Κωνσταντινούπολη.



Η απόφαση αυτή δεν ήταν τυπική. Οι τοπικές αρχές στην Τουρκία επέβαλαν υποχρεωτική μετακίνηση των φιλοξενούμενων οπαδών με συγκεκριμένα πούλμαν από και προς το γήπεδο, γεγονός που δημιούργησε ένα απρόβλεπτο επιπλέον κόστος. Το συνολικό ποσό ανήλθε στις 53.500 λίρες, επιβάρυνση που θα έπεφτε αποκλειστικά στους φίλους της Νότιγχαμ. Ο Μαρινάκης, όμως, επέλεξε να το αναλάβει προσωπικά, ώστε οι οπαδοί να πληρώσουν μόνο το εισιτήριο του αγώνα.

Σε μια περίοδο που η ομάδα ψάχνει σταθερότητα , με τον Βίτορ Περέιρα να ετοιμάζεται για επιστροφή στους πάγκους , η συγκεκριμένη πρωτοβουλία λειτουργεί ως έμπρακτο μήνυμα ενότητας.