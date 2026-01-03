Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Μαρινάκη για την κατάκτηση του Super Cup και το «ερυθρόλευκο» πάρτι

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το βράδυ του Σαββάτου (03/01) στο Ηράκλειο την κατάκτηση του 5ου Super Cup της ιστορίας του απέναντι στον ΟΦΗ. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 3-0 στην παράταση και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης έσπευσε να συγχαρεί άπαντες για το τρεμπλ των 100 χρίνων από την ίδρυση του συλλόγου.

«Κάθε τίτλος και κάθε επιτυχία μας κάνουν υπερήφανους για τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ μας! Απόψε κατακτήσαμε το Σούπερ Καπ Ελλάδας με τον κόσμο της ομάδας στο πλευρό μας και φτάσαμε στο χρυσό τρεμπλ των 100 χρόνων θρυλικής ιστορίας του μεγάλου αυτού Συλλόγου. Συνεχίζουμε δυνατά, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!».





Το «ερυθρόλευκο» πάρτι στα αποδυτήρια

Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν έξαλλα τη σπουδαία αυτή επιτυχία ανοίγοντας σαμπάνιες στα αποδυτήρια, ενώ χόρεψαν υπό τους ήχους του «Freed from Desire», όπως φαίνεται στο video που ανάρτησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media.