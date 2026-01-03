Ολυμπιακός-ΟΦΗ: Το γκολ του Ταρέμι που έδωσε το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα στον τελικό του Super Cup

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε... σκούρα κόντρα στον ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup, δεν είχε καλή εικόνα, αλλά και δύο ακυρωθέντα γκολ κατά την διάρκεια της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης.



Η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση και εκεί ο Ολυμπιακός κατάφερε να λύσει τον γόρδιο δεσμό, στο πέμπτο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου.



Ο ρέφερι Τσακαλίδης έδωσε πέναλτι για αγκωνιά του Κωνσταντίνου Κωστούλα στο πρόσωπό του Καλογερόπουλου σε διεκδίκηση της μπάλας. Ο Μέχντι Ταρέμι ανέλαβε την εκτέλεση της εσχάτης των ποινών και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.



Δείτε το γκολ του Ταρέμι: