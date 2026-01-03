Σπορ Ολυμπιακός ΟΦΗ Super Cup Ποδόσφαιρο

Ολυμπιακός-ΟΦΗ: Το γκολ του Ταρέμι που έδωσε το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα στον τελικό του Super Cup

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο σκορ κόντρα στον ΟΦΗ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ταρέμι στο πέμπτο λεπτό της παράτασης.

Eurokinissi
Χρήστος Μπατάκας

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε... σκούρα κόντρα στον ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup, δεν είχε καλή εικόνα, αλλά και δύο ακυρωθέντα γκολ κατά την διάρκεια της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης.

Η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση και εκεί ο Ολυμπιακός κατάφερε να λύσει τον γόρδιο δεσμό, στο πέμπτο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου.

Ο ρέφερι Τσακαλίδης έδωσε πέναλτι για αγκωνιά του Κωνσταντίνου Κωστούλα στο πρόσωπό του Καλογερόπουλου σε διεκδίκηση της μπάλας. Ο Μέχντι Ταρέμι ανέλαβε την εκτέλεση της εσχάτης των ποινών και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Δείτε το γκολ του Ταρέμι:

