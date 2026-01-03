Ολυμπιακός: Η απονομή του Super Cup και οι πανηγυρισμοί των «ερυθρόλευκων» (vid)

Ο Ολυμπιακός πήρε (και) την άτυπη ρεβάνς του τελικού κυπέλλου κόντρα στον ΟΦΗ και κατέκτησε το Super Cup στη παράταση, στο Παγκρήτιο στάδιο. Ο Ταρέμι από το σημείο του πέναλτι (95'), ο Καλογερόπουλος με κεφαλιά (103') και ο Γιαζίτζι (113') με ωραία προσωπική ενέργεια έκριναν τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Όπως είναι λογικό, η πρώτη κούπα του 2026 πανηγυρίστηκε από όλους τους παίκτες κατά την διάρκεια της απονομής.

Δείτε το βίντεο από την απονομή του Super Cup στον Ολυμπιακό