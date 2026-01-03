Ολυμπιακός-ΟΦΗ: Το γκολ των «ερυθρόλευκων» που ακυρώθηκε και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων (vid)

Ο Ολυμπιακός δεν μπήκε καλά κόντρα στον ΟΦΗ στα πρώτα λεπτά του τελικού του Super Cup, αλλά σταδιακά πήρε τον έλεγχο του ματς και είχε σημαντικές ευκαιρίες για να πάρει το προβάδισμα, με πιο χαρακτηριστική αυτή του Μπιανκόν που θύμισε... Ελ Κααμπί.



Στο 38ο λεπτό ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα με σουτ του Μουζακίτη εκτός περιοχής. Με τον διαιτητή Τσακαλίδη να το ακυρώνει, καθώς έδωσε φάουλ στο ανάποδο ψαλίδι του Ταρέμι κοντά στον Γκονθάλεθ που έπεσε στο έδαφος.



Οι Πειραιώτες διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον ρέφερι της αναμέτρησης. Ο VAR επιβεβαίωσε την αρχική απόφαση και το γκολ δεν μέτρησε.

Δείτε τη φάση: