Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0: «Ερυθρόλευκος» θρίαμβος στην παράταση και πρώτη κούπα για το 2026

Ο Ολυμπιακός πήρε (και) την άτυπη ρεβάνς του τελικού κυπέλλου κόντρα στον ΟΦΗ και κατέκτησε το Super Cup στη παράταση, στο Παγκρήτιο στάδιο. Ο Ταρέμι από το σημείο του πέναλτι (95'), ο Καλογερόπουλος με κεφαλιά (103') και ο Γιαζίτζι (113') με ωραία προσωπική ενέργεια έκριναν τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Το ματς

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά στο Ηράκλειο με τον έντονο άνεμο να μην βοηθάει τις δύο ομάδες, οι οποίες δυσκολεύονταν να κρατήσουν μπάλα και να απειλήσουν την αντίπαλη εστία. Η πρώτη μεγάλη φάση ήρθε από τον τυπικά φιλοξενούμενο ΟΦΗ, όταν ο Τιάγκο Νους πάτησε περιοχή αλλά τελείωσε άσχημα τη φάση με το αριστερό στο 9'. Οι νταμπλούχοι Ελλάδος απάντησαν στο 20ο λεπτό με ένα πλάσε του Τσικίνιο, που δεν δυσκόλεψε τον Χριστογεώργο, ο οποίος μπλόκαρε εύκολα την μπάλα.

Τρία λεπτά αργότερα οι Κρητικοί έφτασαν μία ανάσα από το 1-0, όταν ο Χατζηθεοδωρίδης έκοψε την μπάλα στον Σαλσέδο, εκείνος πλάσαρε εξ' επαφής, όμως, ο Τζολάκης είπε «όχι» με τεράστια επέμβαση.

Μετά το 20ο λεπτό, το ματς άνοιξε και ο Ολυμπιακός βρήκε δύο καθαρές τελικές, αρχικά με Μπιανκόν (με ψαλίδι) και εν συνεχεία με τον Μουζακίτη (πλασέ έξω από την περιοχή), με τον κίπερ του ΟΦΗ να έχει απάντηση και στις δύο περιπτώσεις.

Οι Πειραιώτες στο 35ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με το Μουζακίτη, όμως το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Ταρέμι στην αρχή της φάσης πάνω στον Μπόρχα Γκονζάλεθ, με τον VAR να συμφωνεί με την απόφαση του Έλληνα ρέφερι.

Η τελευταία καλή ευκαιρία για το πρώτο ημίχρονο άνηκε στους «ερυθρόλευκους», όμως ο τερματοφύλακας των Κρητικών είχε απάντηση στην κεφαλία του Ρέτσου στο 45+1' και έτσι το πρώτο 45λεπτό ολοκληρώθηκε ισόπαλο χωρίς τέρματα, με τους δύο τερματοφύλακες να είναι πρωταγωνιστές με εκατέρωθεν καθοριστικές επεμβάσεις.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Ολυμπιακός απείλησε με στημένη μπάλα που εκτέλεσε ο Μουζακίτης με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ, ενώ, λίγο αργότερα το σουτ του Ποντένσε μέσα από τη περιοχή πέρασε κόρνερ μετά από κόντρα στα σώματα.

Ο ΟΦΗ , που στον σημερινό τελικό έδειχνε πολύ πιο διψασμένος και ανταγωνιστικός σε σχέση με αυτόν του Κυπέλλου Ελλάδος στο ΟΑΚΑ, ανέβασε ένταση μετά το 60', πίεσε, δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό στην ανάπτυξη και έβγαινε με προϋποθέσεις στη κόντρα. Ο Ολυμπιακός απείλησε την εστία του ΟΦΗ με σουτ των Ταρέμι και Ζέλσον αλλά ο Έλληνας κίπερ των Κρητικών ήταν σε μεγάλη μέρα.

Ο Ταξιάρχης Φούντας πήγε να πάρει μόνος του το ματς για τον ΟΦΗ στο 87ο λεπτό. Ο διεθνής χαφ του ΟΦΗ κουβάλησε την μπάλα για 20 μέτρα και σούταρε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη. Νέο σουτ απο τον Μπόρχα , λίγο έξω και αυτό, με τον ΟΦΗ να γίνεται όλο και πιο απειλητικός στη λήξη της κανονικής διάρκειας.

Στο 90+5', ο Ροντινέι εκτέλεσε ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, όμως, ο MVP της αναμέτρησης, Χριστογεώργος, είχε και ΠΑΛΙ απάντηση και έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στην τελευταία κυριολεκτικά φάση της κανονικής διάρκειας και συγκεκριμένα στο 90+9' η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε το 1-0 με τον Μαρτίνς, όμως το γκολ του Πορτογάλου ακυρώθηκε ως οφσάιντ και έτσι το παιχνίδι οδηγήθηκε στε έξτρα 30λεπτό.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με... φόρα στην παράταση και κέρδισε πέναλτι με τον Καλογερόπουλο, έπειτα από απρόσεκτο μακρκάρισμα του Κωστούλα. Ο Ταρέμι ανέλαβε την εκτέλεση (95') και έστειλε από τα έντεκα βήματα την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η απάντηση των Κρητικών ήταν άμεση, με τον Ισέκα (98') να βγαίνει απέναντι από τον Τζολάκη, όμως ο γκολκίπερ των Πειραιωτών κράτησε το προβάδισμα για την ομάδα του.

Μάλιστα οι νταμπλούχοι Ελλάδας διπλασίασαν το προβάδισμα τους στο 105+1' με τον Γιάρεμτσουκ, όμως για άλλη μια φορά είδαν το γκολ του Ουκρανού να ακυρώνεται ως οφσάιντ.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρου της παράτασης και συγκεκριμένα στο 106ο λεπτό, ο Ολυμπιακός σφράφισε ουσιαστικά την πρώτη κούπα για το 2026. Ο Μουζακίτης εκτέλεσε το φάουλ, ο Καλογερόπουλος νίκησε τους πάντες στον αέρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Μάλιστα στο 113' ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0 με το Γιαζίτζι, μετατρέπωντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία και σκορπώντας παράλληλα την απογοήτευση στο στρατόπεδο της Κρητικής ομάδας.

Oλυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς, Ταρέμι

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης, Ανδρούτσος, Γκονζάλεθ, Νους, Αποστολάκης, Σενγκέλια, Σαλτσέντο, Κρίζμανιτς