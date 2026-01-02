Μπαρναμπάς Βάργκα: Όταν το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ «σκόραρε» κόντρα στον Ολυμπιακό (vid)

Ο Μπαρναμπάς Βάργκα είχε επισκεφθεί την πατρίδα μας τη σεζόν 2023/24, όταν με την φανέλα της Φερεντσβάρος, είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο playoffs του UEFA Conference League. Η ουγγρική ομάδα ήταν η πρώτη που απέκλεισε ο Ολυμπιακός στη διοργάνωση στη πορεία του για την ιστορική κατάκτηση του θεσμού.

Ο νέος φορ της Ένωσης είχε αφήσει το στίγμα του στο ευρωπαϊκό βράδυ της 15ης Φεβρουαρίου 2024 στο «Γ. Καραϊσκάκης», όταν ξεκίνησε βασικός στο Ολυμπιακός - Φερεντσβάρος. Μόλις στα πρώτα 73 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, ο ύψους 1,85 μ. διεθνής Ούγγρος επιθετικός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, εκμεταλλευόμενος εκτέλεση φάουλ και στέλνοντας την μπάλα με δυνατή κεφαλιά στην εστία του Πασχαλάκη.



Οι πανηγυρισμοί του ίδιου και των συμπαικτών του, ωστόσο, κόπηκαν απότομα, καθώς ο έλεγχος του VAR έδειξε τον Βάργκα σε θέση οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε. Σ’ εκείνο το παιχνίδι ο Ολυμπιακός κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη με 1-0, χάρη στο τέρμα του Ελ Κααμπί στο 83ο λεπτό, ενώ ο Ούγγρος φορ αποχώρησε στο 75’, παραχωρώντας τη θέση του στον Πέσιτς, με το σκορ τότε να παραμένει στο 0-0.

Δείτε τη φάση: