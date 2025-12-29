ΑΕΚ: Ποιος είναι ο 20χρονος Βούλγαρος διεθνής Μάρτιν Γκεοργκίεφ που συμφώνησε η Ένωση

Η ΑΕΚ έκλεισε την πρώτη χειμερινή μεταγραφή... κάτω από τα ραντάρ, καθώς συμφώνησε σε όλα με την Σλάβια Σόφιας για την απόκτηση του 20χρονου στοπερ Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Πρόκειται για έναν στόπερ που μπορεί να αγωνιστεί και ως δεξί μπακ, και παρόλο το νεαρό της ηλικίας του είναι ήδη διεθνής με την εθνική ανδρών της Βουλγαρίας, μετρώντας φέτος 20 ματς με ένα γκολ. Ο Γκεοργκίεφ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, με την ανακοίνωση να αναμένεται άμεσα. Να θυμίσουμε οτί η Ένωση επιστρέφει στα Σπάτα αύριο (30/12) και όπως όλα δείχνουν εκεί θα είναι και ο Βούλγαρος αμυντικός για να κάνει την πρώτη του προπόνηση με τα κιτρινόμαυρα.

Ποιος είναι ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που προέρχεται από τις ακαδημίες της Σλάβια Σόφια, οπού και το 2021 έκανε το βήμα για την πρώτη ομάδα. Μάλιστα έναν χρόνο μετά βρέθηκε στην Μπαρτσελόνα ως δανεικός, όπου και αγωνίστηκε για την Κ19 τη σεζόν 2022/23, κάνοντας και δύο συμμετοχές στο Youth League. Την επόμενη χρονιά επέστρεψε στην Βουλγαρία, και με την φανέλα της Σλάβια πραγματοποίησε 91 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας μάλιστα και τέσσερις φορές. Άξιο αναφοράς είναι επίσης πως το 2022 το όνομά του είχε συμπεριληφθεί από τον Guardian στα 60 πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.