ΑΕΚ: Έφτασε στην Αθήνα και ανακοινώνεται ο Βάργκα

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Μπαρνάμπας Βάργκα από τη Φερεντσβάρος στην ΑΕΚ, με τον Ούγγρο διεθνή φορ να φτάνει στην Αθήνα το βράδυ της Κυριακής, λίγο πριν τις 22:30!

Ο Βάργκα θα μεταβεί στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστεί κι αύριο, Δευτέρα, θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή με την υπογραφή του συμβολαίου του.

Η ΑΕΚ τα έχει βρει σε όλα με τον ουγγρικό σύλλογο σε ένα deal που ξεπερνάει τα 4,5 εκατ. ευρώ, ξεχωριστά από το συμβόλαιο του 31χρονου killer, το οποίο θα είναι για τα επόμενα 3,5 χρόνια και 1,5 περίπου εκατ. ευρώ ανά έτος.

Η «Ένωση» κάνει την κίνηση «ματ» μετά το πράσινο φως του Μάριου Ηλιόπουλου, που κάνει την υπέρβαση, που δείχνει, ωστόσο, που στοχεύει η ΑΕΚ όσον αφορά τους στόχους της.

Πηγή: Athletiko.gr