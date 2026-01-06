Παναθηναϊκός: Στην κορυφή της λίστας του Μπενίτεθ ο Λουίς Μίγια που ακούστηκε για τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός αναζητάει εδώ κι εβδομάδες στα πολύ πιο «στενά» όρια της χειμερινής, μεταγραφικής αγοράς έναν κεντρικό μέσο («8άρι») που θα του... αλλάξει τη ζωή και θα καλύψει το τεράστιο κενό που υπάρχει τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά στον άξονα της μεσαίας γραμμής του, μετά την τρομερά στρεβλή επιλογή που έγινε το περασμένο καλοκαίρι να μην αποκτηθεί άλλος χαφ, πλην του «εύθραυστου» Ρενάτο Σάντσες.

Οι «πράσινοι» έχουν εξετάσει πάρα πολλές περιπτώσεις, με τις συζητήσεις ανάμεσα στον Ράφα Μπενίτεθ και τους δύο διευθυντές της ομάδας, Στέφανο Κοτσόλη και Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα να είναι συνεχείς, προκειμένου να καταλήξει η ομάδα σε μία λίστα με παίκτες που θα «κουμπώνουν» απόλυτα σ’ αυτό που ψάχνει ο πολύπειρος τεχνικός για το «8».

Ο Μπενίτεθ έχει ξεχωρίσει τον Ισπανό

Καλά πληροφορημένες πηγές απ’ την Ισπανία αναφέρουν πως πέρα απ' τον Δανό Ματίας Γένσεν της Μπρέντφορντ, μία απ’ τις περιπτώσεις που έχουν πέσει στο... τραπέζι των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, είναι ο Λουίς Μίγια της Χετάφε. Ο 31χρονος κεντρικός μέσος των Μαδριλένων, είναι ένας απ’ τους παίκτες που έχει ξεχωρίσει κι ο Μπενίτεθ, θεωρώντας πως ταιριάζει σ’ αυτό που χρειάζεται για τον άξονα της μεσαίας γραμμής του «τριφυλλιού», όσον αφορά τη δημιουργία, αλλά και την ισορροπία και τη «σύνδεση» των γραμμών.

Ο Μίγια, με 7 ασίστ σε 18 αγώνες με τη Χετάφε την εφετινή σεζόν (συνολικά 17 ασίστ και 2 γκολ σε 114 ματς απ’ το 2022 κι έπειτα), αποτέλεσε το περασμένο καλοκαίρι μεταγραφικό στόχο του Ολυμπιακού και είναι ένας απ’ τους πλέον επιδραστικούς χαφ της εφετινής La Liga Δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027 με τον σύλλογο της Μαδρίτης και μόλις πριν από λίγους μήνες «συνδέθηκε» και με κλαμπ της Premier League, όπως η Άστον Βίλα, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπήρξε κάτι ουσιαστικό από πλευράς προτάσεων.

Το «ψηστήρι» προς τους εκπροσώπους του

Σαφώς και είναι πολύ δύσκολη και δαπανηρή υπόθεση, όμως απ’ την άλλη είναι κι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη... διαφορά στην Ελλάδα κι ένας χαφ που μπορεί να προσφέρει διαφορετική διάσταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Οι πληροφορίες Ισπανών συναδέλφων αναφέρουν πως οι «πράσινοι» προσπαθούν να «ψήσουν» την πλευρά των εκπροσώπων του με ένα πολύ καλό συμβόλαιο και με την προοπτική της συμμετοχής του στα Κύπελλα Ευρώπης, αλλά και της συνεργασίας του με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Δεν είναι «εύκολη» περίπτωση, καθώς για να προχωρήσει θα πρέπει να υπάρξει συνδυασμός διαφορετικών δεδομένων, ωστόσο, με βάση τα όσα αναφέρουν οι Ισπανοί, η υπόθεση του Μίγια είναι ένα ξεκάθαρο δείγμα για το τι είδους παίκτες στοχεύει ο Παναθηναϊκός και τα «ράφια» που τσεκάρει για την επιλογή που θα κάνει στο «8».