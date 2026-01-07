Παναθηναϊκός: Αργενίνικα ΜΜΕ αναφέρουν πως ο Αντίνο απέρριψε τη Ρίβερ Πλέιτ και έρχεται Ελλάδα

Έτοιμος να πυροδοτήσει μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του χειμώνα είναι ο Παναθηναϊκός, καθώς οι «πράσινοι» βρίσκονται μία ανάσα από το μεγάλο «μπαμ» με την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ.

Το «τριφύλλι» κινήθηκε αθόρυβα το τελευταίο διάστημα, δουλεύοντας την υπόθεση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και τελικά έκανε την καθοριστική κίνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, η πρόταση που κατατέθηκε ξεπέρασε τα 4 εκατ. ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του ταλαντούχου εξτρέμ.

Και όλα δείχνουν… συμφωνία. Όπως μεταδίδουν αργεντίνικα ΜΜΕ και συγκεκριμένα ο έγκυρος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Αντίνο απέρριψε την προοπτική της Ρίβερ Πλέιτ και προχωρά σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατέθεσε την καλύτερη πρόταση στο τραπέζι. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο παίκτης ήδη «προβάρει» το τριφύλλι στο στήθος.

Την ίδια ώρα, ρεπόρτερ που καλύπτει το ρεπορτάζ της Ρίβερ επιβεβαίωσε ότι ο Αργεντινός εξτρέμ πήρε την οριστική του απόφαση και ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα.

SE LE ESCAPÓ LA TORTUGA A DI CARLO

1 mes negociando y Santino Andino priorizó ir a jugar a Grecia antes que ponerse la camiseta de River.

1era negociación con fracaso rotundo para el Presidente de River Yayito Cozza Di Carlo.... pic.twitter.com/wN2U1Bn2HQ — Pablo Calvari (@pablocalvari) January 7, 2026

«Η ιστορία τελείωσε, ο Αντίνο δεν θα παίξει στη Ρίβερ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάμπλο Καλβάρι και πρόσθεσε: «Μετά από έναν μήνα διαπραγματεύσεων, ο Σαντίνο Αντίνο έδωσε προτεραιότητα στο να αγωνιστεί στην Ελλάδα αντί να φορέσει τη φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ. Η πρώτη διαπραγμάτευση κατέληξε σε παταγώδη αποτυχία για τον πρόεδρο της Ρίβερ, Γιαχίτο Κότσα Ντι Κάρλο…».

Εφόσον ολοκληρωθεί, η μεταγραφή αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση, με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει μια σκληρή «μάχη» απέναντι σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Λατινικής Αμερικής.