Νέα ανατροπή με Αντίνο: Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρούζ είπε ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού απορρίφθηκε

Νέο επεισόδιο στο μεγάλο σίριαλ ανάμεσα σε Γοδόι Κρούζ και Παναθηναϊκού για τον Σαντίνο Αντίνο «παίχτηκε» σήμερα (Πέμπτη 8/1), με τον πρόεδρο της ομάδας Χοσέ Μανσούρ να μιλάει για αρνητική απάντηση της Γοδόι στην πρόταση του «τριφυλλιού», ενώ μίλησε και για συμφωνία με την Ρίβερ Πλέιτ.

Ο Μανσούρ μίλησε στο «TyC Sports» και διέψευσε ότι ο Αντίνο απέρριψε τη προοπτική της Ρίβερ Πλέιτ, ενώ υποστήριξε την πρόθεση της Γοδόι Κρουζ να πουλήσει τον ποδοσφαιριστή μόνο στην Ρίβερ και σε καμία άλλη ομάδα. Ο ισχυρός άνδρας της Γοδόι με τον τρόπο του άσκησε πίεση στην πλευρά του ποδοσφαιριστή, και ανέφερε πως ο Αντίνο είναι... μπερδεμένος, λόγω εξωτερικών παραγόντων, μιλώντας πιθανότατα για τους νέους ατζέντηδες του ποδοσφαιριστή, που από ότι φαίνεται, έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.

Τι ανέφερε ο Μανσούρ

«Φτάσαμε σε συμφωνία με τη Ρίβερ, πουλάμε ένα μέρος των δικαιωμάτων του Αντίνο»

«Θέλουμε να είμαστε συνεργάτες της Ρίβερ»

«Υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που μπερδεύουν τον παίκτη»

«Δεν θέλουμε να είμαστε συνεργάτες με άλλη ομάδα»

«Η μοναδική πρόταση του Παναθηναϊκού απορρίφθηκε»

«Δεν έχουμε προθεσμίες για να κλείσει η μεταγραφή»

«Είναι ψέμα ότι ο Αντίνο μου είπε πως δεν θέλει να πάει στην Ρίβερ»

«Ο Αντίνο θέλει να αγωνιστεί στη Ρίβερ»

«Δεν υπάρχει πρόταση 7 εκατ. δολαρίων για το 50% του Αντίνο»