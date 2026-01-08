ΑΕΚ: Αρνητική απάντηση σε πρόταση τριών εκατομμυρίων για Πενράις σύμφωνα με την Daily Mail

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η σκωτσέζικη Ρέιντζερς έκανε πρόταση στην ΑΕΚ για την αγορά του Τζέιμς Πενράις. Οι Σκωτσέζοι έφεραν στο τραπέζι ένα ποσό κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ(περίπου 3 εκατομμύρια λίρες), ωστόσο η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ απάντησε αρνητικά, αφού ο Μάρκο Νίκολιτς φαίνεται να τον έχει στα πλάνα του.

Η ΑΕΚ φέρεται να απέρριψε την προσφορά χωρίς να ανοίξει καν διάλογο για βελτιώσεις, δείχνοντας ξεκάθαρα πως δεν σκοπεύει να παραχωρήσει τον 27χρονο διεθνή αριστερό μπακ ακόμα και αν η Ρέιντζερς επέμενε με υψηλότερο ποσό.

Ο Πενράις είχε μετακομίσει στην Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι από τη Χαρτς έναντι περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί μαζί με τον Πήλιο, τις βασικές επιλογές του Νίκολιτς για το αριστερό άκρο της άμυνας.