Στην πόρτα της εξόδου από τη Μπιλμπάο ο Βαλβέρδε μετά την πεντάρα από τη Μπαρτσελόνα

Σε εξαιρετικά δυσμενή θέση βρίσκεται ο Ερνέστο Βαλβέρδε μετά τη βαριά ήττα της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 5-0 από την Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό του ισπανικού Super Cup. Ο αποκλεισμός, αλλά κυρίως η έκταση του σκορ και η εικόνα της ομάδας στο Ριάντ, φαίνεται πως αποτελούν το «κύκνειο άσμα», με τις φήμες για άμεση απομάκρυνσή του να φουντώνουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα Fichajes, η διοίκηση του συλλόγου εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να λύσει τη συνεργασία της με τον Βαλβέρδε νωρίτερα από το προγραμματισμένο καλοκαίρι, όταν και εκπνέει το συμβόλαιό του. Η ανάγκη για ένα «ηλεκτροσόκ» στο εσωτερικό της ομάδας μετά τη συντριβή από τους Καταλανούς οδηγεί τους ανθρώπους της Αθλέτικ στην επιτάχυνση των διαδικασιών για τη διαδοχή στην τεχνική ηγεσία.

Μάλιστα, οι εξελίξεις τρέχουν με γοργούς ρυθμούς, καθώς ήδη έχει εντοπιστεί ο εκλεκτός για την επόμενη μέρα. Πρόκειται για τον Ινίγκο Πέρεθ, τον 37χρονο προπονητή που εντυπωσιάζει στον πάγκο της Ράγιο Βαγεκάνο. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, δείγμα του ότι το κεφάλαιο «Βαλβέρδε» στο Μπιλμπάο οδεύει προς το οριστικό το τέλος του πολύ νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν.