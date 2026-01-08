Παναθηναϊκός: Στην τελική ευθεία για Αντίνο - Η τεράστια πρόταση στη Γοδόι και... η Ρίβερ Πλέιτ

Πότε στο παρελθόν ήταν... εύκολη μία μεταγραφή ποδοσφαιριστή απ’ την Αργεντινή για να είναι τώρα αυτή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό; Η εμπλοκή ατζέντηδων, ομάδων, προέδρων, παραγόντων κ.ο.κ. πάντα ανεβάζουν το επίπεδο δυσκολίας σε μία τέτοια διαδικασία, ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση οι «πράσινοι» έχουν κάνει ήδη τα πρώτα (βασικά) βήματα που έπρεπε να έχουν κάνει στην υπόθεση και πλέον εντείνουν τις προσπάθειές τους, για να φτάσουν σε μία οριστική συμφωνία και να κάνουν δικό τους τον 20χρονο Αργεντινό αριστερό εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ.

Αλήθειες και ψέματα - Τι πραγματικά ισχύει

Τα τελευταία 24ωρα υπάρχει «βομβαρδισμός» δημοσιευμάτων και tweets απ’ την Αργεντινή, με αντικρουόμενες πληροφορίες για τα δεδομένα της υπόθεσης, την οποία έχει διατηρήσει (για την ώρα) στον «αέρα» η στάση του προέδρου της Γοδόι, Χοσέ Μανσούρ, ο οποίος για... δικούς του λόγους (μέσα σ’ αυτούς είναι και η σχέση που έχει με τον πρώην ατζέντη του Αντίνο, Ερνάν Μπέρμαν) θα προτιμούσε ο παίκτης να πωληθεί στη Ρίβερ Πλέιτ. Μέχρι στιγμής πάντως:

α) Δεν υπάρχει οριστική συμφωνία για την πώληση του 20χρονου άσου.

β) Δεν έχει κατατεθεί νέα πρόταση 7 εκατ. δολαρίων απ’ τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του παίκτη και

γ) Δεν έχει ξαναμπεί στο «κάδρο» είτε η Ρίβερ Πλέιτ, είτε η Φλαμένγκο.

Η τεράστια προσπάθεια που καταβάλει ο Παναθηναϊκός

Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή την στιγμή στο τραπέζι, αλλά και τις επόμενες κινήσεις του Παναθηναϊκού, σε μία προσπάθεια μέσα στα επόμενα 24ωρα να υπάρξει οριστική λύση.

1. Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει απόλυτα με τους νέους εκπροσώπους («Roc Nation») και γενικά με την πλευρά του παίκτη, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και στο «τριφύλλι».

Η πρόταση των «πράσινων» αφορά συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030, με ετήσιες αποδοχές που θα ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ, ήτοι σχεδόν 6 φορές πάνω απ’ τα χρήματα που παίρνει σήμερα ο Αντίνο στην Αργεντινή.

2. Ο πιο ισχυρός «σύμμαχος» του Παναθηναϊκού στην όλη υπόθεση είναι η ίδια η οικογένεια του ποδοσφαιριστή. Πέρα απ’ τη νέα εταιρεία που τον εκπροσωπεί («Roc Nation») ο πατέρας του ποδοσφαιριστή, Ντιέγκο Αντίνο έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θέλει να πάει ο γιος του στη Ρίβερ Πλέιτ. Το ίδιο κι ο «μικρός» και η συγκεκριμένη απόφασή τους, έχει συγκεκριμένο «υπόβαθρο». Κι έχει να κάνει με τον τρόπο που... φέρθηκαν οι «μιγιονάριος» στον αδερφό του Τιάγκο, ο οποίος αγωνίστηκε επί μία εξαετία ως δεξιός μπακ και δεξιός εξτρέμ στα τμήματα υποδομής του κλαμπ κι όταν έφτασε στον προθάλαμο της ανδρικής ομάδας, λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού του στους συνδέσμους του γονάτου, η Ρίβερ έλυσε τη συνεργασία τους το 2023. Κι αυτό (της) το έχει «κρατήσει» όλη η φαμίλια...

3. Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ από εκεί που δεν... άκουγε τίποτα για προτάσεις άλλων ομάδων πέραν της Ρίβερ Πλέιτ, το τελευταίο 24ωρο κάθισε σε τραπέζι συζητήσεων για τον Αντίνο και τον Παναθηναϊκό. Κι αυτό αν μη τι άλλο, είναι ένα σημαντικό βήμα κι ένα σημάδι μεγάλης προόδου στην όλη διαδικασία.

Για την ώρα πάντως, δεν υπάρχει πρόταση των «πράσινων» στα 7 εκατ. δολαρίων (6 εκατ. ευρώ) για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη, όπως γράφτηκε στην Αργεντινή. Ο Παναθηναϊκός έχει προσφέρει περίπου 4,5 εκατ. ευρώ για το 80% του Αντίνο κι έχει διάθεση για να ανέβει ως ένα σημείο, ικανό για να οδηγήσει σε συμφωνία.

4.Όπως συμβαίνει πάντοτε σ’ αυτές τις περιπτώσεις η διαφορά ώρας, ανάμεσα σε Αργεντινή κι Ελλάδα, δημιουργεί ένα έξτρα «θέμα» κι οδηγεί σε μαραθώνιες διαπραγματεύσεις διαδικτυακά σε πολύ... πρωινές ώρες. Οι πληροφορίες απ’ την Αργεντινή αναφέρουν πως είναι πιθανό μέσα στις επόμενες ώρες να βρεθεί στην πόλη Μεντόσα κι άνθρωπος του Παναθηναϊκού μαζί με εκπρόσωπο της «Roc Nation», προκειμένου να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αμεσότητα και συντονισμός στις συζητήσεις με την πλευρά της Γοδόι Κρουζ και τον πρόεδρο Μανσούρ.

Δείγμα του πόσο πολύ θέλει το «τριφύλλι», αλλά και η πλευρά του ποδοσφαιριστή να «τελειώνει» το όλο θέμα και να μην χάνεται άλλος χρόνος απ’ τις... ντρίμπλες του προέδρου της αργεντίνικης ομάδας.

Το όλο ζήτημα μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία και είναι ξεκάθαρη η διάθεση του Παναθηναϊκού, αλλά και της πλευράς του Αντίνο -που έχει κάνεις σαφές το που θέλει να συνεχίσει την καριέρα του- για να υπάρξει «deal».

Κι όσο κι αν πάντα σε τέτοιες υποθέσεις μία μεταγραφή κλείνει μόνο με... υπογραφές, υπάρχει διαμορφωμένο ένα πολύ σαφές πλαίσιο το οποίο αφήνει ισχυρές δόσεις αισιοδοξίας πως η υπόθεση του Αντίνο μπορεί να κλείσει θετικά μέσα στις επόμενες ώρες για τον Παναθηναϊκό...